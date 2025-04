Horóscopo de hoje: terça-feira (15.04.25)

A impulsividade do ariano lhe dá a tendência a longas viagens e a atividades frenéticas tanto em seus momentos de lazer como em suas férias. Sua necessidade de se mover rapidamente às vezes está em franca oposição ao padrão de sua esposa, o que pode lhe causar a impressão que ela o retarda intencionalmente. Não imponha o seu timo às pessoas que convivem com você (a menos que elas também sejam arianas; lembre-se que a riqueza da vida consiste na diversidade.

Quem nasceu hoje

Se entrega por completo ao que está fazendo, principalmente aos projetos profissionais. A criatividade é uma de suas maiores qualidades. Terá facilidade para trabalhar com o público em geral. É capacitado, companheiro e competitivo.

Alerta

Os escorpianos fiam até o final da noite no alerta. Procure ter jogo de cintura no trabalho, não haja por impulso com seus colegas. Seja prudente com seu dinheiro. No amor controle o ciúmes. Fique longe de pessoas negativas. Saúde neutra.

Áries – A influência de Mercúrio após o dia 17, dará mais equilíbrio em suas ações domésticas e profissionais. Tente resolver problemas afetivos sem se irritar. Você ainda terá que lutar contra invejosos. C. 250 M. 6178

Touro – A fase pede que cuide com a saúde, respire ar puro, faça exercícios e saia da rotina. Deixe de pensar negativamente. Pode aceitar colaboração no setor profissional e financeiro. Vênus equilibra o amor. C. 698 M. 9785

Gêmeos – Período que você tem vontade de agir duramente com as pessoas com que trabalha ou negocia, mas o ideal é não perder amizades ou negócios. Dê atenção aos assuntos da família. Seu amor traz compreensão. C. 109 M. 5857

Câncer – Dia para resolver os negócios da família, conseguirá atingir suas metas. Positivo para compras, novos negócios e cuidar mais de você, cabelo, pele. Terá ao seu alcance o que busca. Amor com realizações. C. 746 M. 1961

Leão – Os resultados profissionais serão todos positivos com novas chances financeiras. Pode contar com parcerias nos negócios. Seus melhores amigos serão de Sagitário, Gêmeos ou Peixes. Acertos no amor. C. 871 M. 0445

Virgem – Terá chances de resolver os problemas do lar e ter mais paz com a família. Solução dos assuntos ligados a novos negócios. Vênus, esta no seu signo oposto e traz paixão e muito amor. C. 326 M. 7363

Libra – A Lua esta no seu signo e as pessoas colaboram com seus negócios. Mantenha a energia física, espiritual e usufrua deste dia que deve trazer felicidades no lar, no trabalho nas finanças e no amor. C. 167 M. 8830

Escorpião – Você acorda no alerta, a Lua só estará no seu signo às 23h38, até lá rotina e paciência. Encare as fofocas e a inveja. Seja superior as pessoas negativas. Problemas com Touro e Libra. Amor neutro. C. 596 M. 4205

Sagitário – Dia para resolver assuntos pendentes em sua vida profissional e tomar as providências para viagens, compras e decisões financeiras. Se programe, entrará no alerta às 23h38. Amor em alto astral. C. 923 M. 2544

Capricórnio – Astral favorável para acertar os negócios da família, as contas, realizar compras e dar apoio a Virgem e Touro. Dia propício para pensar numa mudança no trabalho. O amor continua bem. C. 801 M. 3016

Aquário – A influência do Sol na sua terceira casa o coloca a frente de novos negócios, viagens, compras e decisões financeiras. Conte e busque sócios ou superiores. Mais diálogo no amor, acerte antigas broncas. C. 085 M. 9627

Peixes – Você está de bom humor e passa boa energia no lar e trabalho. Logo virá mais dinheiro. Procure se programar. Comunicação fácil com a família e seu amor. Facilidade para concluir seus negócios. C. 238 M. 6794

