Horóscopo de hoje: terça-feira (15.07.25)

É muito difícil para os cancerianos seguir um programa para entrar em forma. Isso ocorre principalmente porque eles não são do tipo esportivo; e depois porque são facilmente desviados por suas próprias emoções e ainda pelas exigências da sua vida familiar e doméstica. Assim, eles, do mesmo modo que o geminiano, precisa de um tipo de exercício que se adapte facilmente a sua rotina diária.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com forte instinto de preservação. Tem facilidade para administração, pois é um profissional dedicado. Os trabalhos ligados à comunidade exerceram grande fascínio neste nativo. Destemido, alegre e lógico.

Alerta

Os piscianos passam o dia no alerta, e a indicação é de cautela durante este período negativo. Adie para quando estiver melhor posicionado mudanças no trabalho. No amor, a inconstância e ciúmes podem mexer com seu relacionamento.

Áries – A relação familiar será marcada por assuntos financeiros que virão com ótimas mudanças. Continue colaborando, incluindo no trabalho e negócios. Descarregue toda sua ansiedade. Amor protetor. C. 016 M. 6761

Touro – O ideal é continuar levando à frente seus planos de negócios e captar novas oportunidades. Chances de melhorar os ganhos. Amor em ritmo de paixão. Aja com firmeza. Saúde perfeita. Bom para compras. C. 634 M. 8710

Gêmeos – Dia positivo para acertar o trabalho, negócios e contar com o sucesso financeiro. Vem apoio da família, sócios ou superiores. Fase de total sucesso, Vênus traz amor, saúde e dinheiro. Em alta novos negócios. C. 250 M. 1217

Câncer – Fase que não deve abusar da saúde, estará com dificuldades para repor as energias, relaxe e se alimente com equilíbrio. Seu amor precisa de atenção. Não discuta com Libra e Peixes. Trabalho com sucesso. C. 394 M. 2145

Leão – Você ainda tem uns dias para se cuidar, isto é, evite novos gastos, mudanças no trabalho e tenha paciência com a família. Mercúrio, traz novas energias para resolver tudo o que o incomoda. Amor controlado. C. 529 M. 0496

Virgem – A influência de Marte, no seu signo é sinal de sucesso e tranquilidade com novos projetos financeiros e profissionais. Chances de ter mais dinheiro nas mãos. Amor envolvente, com muito romance. C. 872 M. 9324

Libra – Fase para planejar o trabalho e negócios, mas hoje você deve levar tudo com muito equilíbrio e não realizar mudanças financeiras. Poderá receber proposta de parceria pode ser na área de alimentos e vestuário. C. 141 M. 4804

Escorpião – Um bom dia com a família, você está com mais energia para usufruir do sucesso profissional e financeiro. O excelente aspecto astrológico forma uma boa posição astral. Amor vibrante. C. 745 M. 3038

Sagitário – Leve adiante os negócios e trabalho. Continue batalhando pelo que deseja, mas não deixe o sistema nervoso ou desânimo atuar. Logo terá boas respostas financeiras. Dê apoio ao seu amor. C. 408 M. 6651

Capricórnio – Fase que sua confiança nos negócios e trabalho estão renovadas. Uma força astral muito grande traz Marte na sua nona casa ajuda a realizar seus projetos financeiros. Não crie problemas com a família. C. 963 M. 5987

Aquário – A Lua está no seu signo e, com determinação conseguirá resolver todas as pendências da família. Vênus aumenta sua simpatia. Inspiração e facilidade de se adaptar a novas situações. Amor dinâmico. C. 389 M. 9533

Peixes – Você passa pelo alerta, e pode enfrentar alguns problemas com a família. O ideal é não pedir apoio a ninguém e ficar o máximo que puder na rotina. Desfavorável para compras e decisões na área afetiva. C. 827 M. 1873

