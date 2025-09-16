Horóscopo de hoje: terça-feira (16.09.25)

Os virginianos apreciam muito viver seus momentos de isolamento e solidão, como uma maneira de recarregarem as baterias e colocarem seu mundo em ordem. Muitas vezes os momentos de convívio social acabam se revelando menos positivos do que aqueles que passa em sua própria companhia e para o virginiano a produtividade é um ponto alto a considerar.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com ideias criativas. Tem uma forte energia, e está sempre em busca de novos desafios. Terá facilidade para trabalhos ligados ao grande público. É experiente, alegre e com facilidade para expressar seus desejos.

Alerta

Os cancerianos ainda passam o dia no alerta, e a indicação é para manter a rotina. O momento não é favorável para negociar. Fique dentro do orçamento financeiro, adie compras ou gastos de última hora. Não discuta com seu par afetivo.

Áries – Você pode contar com proteção no trabalho e nas finanças. Marte no seu signo oposto ajuda a resolver os problemas domésticos, sair para compras e início de negócios. Clima de lealdade no amor. C. 980 M. 0598

Touro – O dia rende profissionalmente, aproveite o sucesso está em suas mãos. Saúde perfeita. Pode contar com amigos, sócios ou superiores. Amor elevado. Procure cultivar a paciência. C. 254 M. 3733

Gêmeos – A Lua está no seu signo e os problemas serão resolvidos no lar e negócios. Receberá apoio de Sagitário e Peixes. A pessoa amada transmite compreensão. Saia para compras. C. 745 M. 8024

Câncer – O dia é de alerta e o ideal é fica na rotina, não crie problemas no setor de trabalho. Adie compras, viagens, visitas e mudanças na vida familiar. A pessoa amada demonstra insegurança. C. 074 M. 2850

Leão – O seu astral está bem colocado, Vênus esta no seu signo e você pode comemorar o progresso. Novas oportunidades para acertar o trabalho, mudar de emprego e conquistar novos ganhos. Amor com paixão. C. 517 M. 6206

Virgem – O Sol está no seu signo, você só tem que esperar a presença de Vênus no dia 20. Terá todo o progresso e paz na vida afetiva e financeira. Paciência com inovações em seu lar. Apoio da família. C. 827 M. 5363

Libra – Você ainda tem alguns dias para mudar e acertar os negócios, trabalho e viver melhor com a família. Por enquanto fique na rotina. Não crie problemas com a pessoa amada. Adie compras e viagens. C. 690 M. 1219

Escorpião – Nesta fase deve organizar e resolver seus negócios, trabalho e assuntos da família. O Sol o desfavorecerá no próximo dia 22, é o chamado popularmente de inferno astral, crie equilíbrio. C. 107 M. 9685

Sagitário – Você tem um bom dia, conseguirá modernizar e acertar novos caminhos profissionais e financeiros. Atenção com a impulsividade com seu amor, seja mais compreensivo. Aproveite a vida familiar. C. 365 M. 7091

Capricórnio – Dia que tem a seu favor a compreensão da família, acerto nos negócios e bom convívio com o sucesso profissional. Se agir com confiança, vencerá com as questões financeiras. Amor especial. C. 437 M. 0465

Aquário – Você passa por um período que precisa dar à família uma maior atenção e ter paciência com a pessoa amada. A Lua, indica que deve ser mais rápido em questões profissionais. Evite novos gastos. C. 516 M. 4173