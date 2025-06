Horóscopo de hoje: terça-feira (17.06.25)

O geminiano deve ser mais disciplinado e evitar tantas mudanças de idéias, que geram problemas na área profissional, familiar e afetiva. Deve aceitar e viver mais a rotina, colocar os pés no chão. Observando seu signo oposto, Sagitário, conseguirá perceber a unidade que existe no Universo e, que tudo tem o seu tempo certo. O geminiano estará sempre em movimento e, geralmente, ao falar, estará fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo.

Quem nasceu hoje

Tem uma forte capacidade para analisar os acontecimentos, o que fará ser um ótimo comandante. Alcançará o sucesso através do próprio esforço. Tem um bom coração e estará sempre ajudando os mais necessitados. É ousado, fiel e inteligente.

Alerta

Os piscianos passam o dia no alerta e a indicação é para analisar com cuidado o andamento do trabalho. Controle seu humor para não discutir com seu par afetivo. Não entre de cabeça em gastos fora do orçamento. Viagens neutras.

Áries – Fase positiva para resolver os problemas que estão aparentemente sem solução, principalmente no trabalho. Descobrirá novas oportunidades para acertar os negócios e iniciar parceria comercial. Amor em paz. C. 428 M. 5243

Touro – A boa influência deste período é a passagem de Vênus no seu signo. Esqueça às exigências no lar. Vá em frente com novos projetos financeiros que tem chances de virar bons negócios. Ótimo acertos afetivos. C. 994 M. 0786

Gêmeos – Será notável sua força e determinação diante dos problemas ou restrições financeiras. Você dá conta do recado e organizará o trabalho e vida familiar. Positivo para viagens e buscar ajuda do seu amor. C. 880 M. 4904

Câncer – Você esta a um passo da solução dos problemas profissionais. Poderá receber ajuda que não esperava. Organize os negócios, e planeje os próximos passos. Amor alegre. Paciência por mais uns dias. C. 379 M. 2850

Leão – O dia deve ser positivo na área profissional, mas será preciso que se empenhe mais e não espere soluções mágicas. Terá que batalhar pelos seus objetivos. Conte com Sagitário e Aquário. Amor excitante. C. 685 M. 1492

Virgem – Vênus na sua nona casa ajuda a realizar a maior parte dos seus objetivos e traz a tranquilidade financeira. Viva este dia positivo e não seja exigente com a família. Amor com paixão. C. 717 M. 6078

Libra – Você recebe uma força astral muito grande para lutar pela posição que deseja na sua profissão. Terá apoio para conquistar novos campos de ganho. Conte com sócios, superiores, com a família e seu amor. C. 461 M. 3573

Escorpião – Período que pode resolver os problemas domésticos e dar apoio a parentes e sócios no setor financeiro. Terá resultados mais adequados para levar o trabalho e negócios para o sucesso. Amor com paixão. C. 902 M. 4516

Sagitário – Momento positivo para buscar novas oportunidades profissionais e ter chances de melhorar seus ganhos. Não espere muito, vá em frente e logo verá o sucesso financeiro acontecer. Amor em fase de espera. C. 054 M. 7129

Capricórnio – Os astros garantem colaboração com quem trabalha ou negocia e, com isso vem o equilíbrio financeiro. Com a família deve ser atencioso e resolver algumas pendências. Tensões emocionais no amor. C. 137 M. 5462

Aquário – A Lua esta no seu signo e você se sente livre e feliz para resolver os assuntos financeiros da família. Conseguirá organizar o trabalho. Aproveite o clima de sensualidade, viva bons momentos com seu amor. C. 795 M. 8605

Peixes – O dia é de alerta, precisará de equilíbrio nas exigências com a família e seu amor. Aja com mais calma e não mude seu humor. Desfavorável para compras, viagens, início de trabalho ou negócios. C. 640 M. 9335

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM