Horóscopo de hoje: terça-feira (18.02.25)

Peixes é o signo da super sensibilidade, e aqueles que nascem sob sua influência podem ser de grande importância para a Humanidade, desde que saibam aproveitar suas elevadas irradiações e qualidades. Os que nascem sob esta influência possuem uma natureza altruísta e humanitária e estão sempre prontos a trabalhar em benefício de outro.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa positiva, o que fará acreditar que tudo é possível. Terá facilidades para trabalhar em projetos próprios. Os obstáculos da vida não serão capazes de tirar seu bom humor e vontade de viver. É animado, bem disposto, e forte.

Alerta

Os escorpianos passam o dia no alerta e os astros recomendam rotina durante este período negativo. Adie as mudanças no trabalho para quando estiver melhor posicionado. Evite entrar em atritos com seu par afetivo e família. Saúde em baixa.

Áries – A partir de hoje o Sol, passa a transitar na sua desfavorável 12ª casa, é o chamado popularmente de inferno astral. Já Vênus, no seu signo ajuda a equilibrar o setor afetivo e dá uma força no trabalho e finanças. C. 914 M. 6503

Touro – Você terá a seu favor a colaboração de sócios e superiores na sua estrutura profissional. Com tranquilidade conseguirá resolver os impasses financeiros. A pessoa amada continua exigente. C. 091 M. 2256

Gêmeos – O período que inicia coloca você em evidência no trabalho, negócios melhorando seu nível profissional. A família colabora. Organismo equilibrado. O amor continua vibrando. Faça compras para o lar. C. 223 M. 7787

Câncer – Fase que respira aliviado com o andamento positivo do trabalho e aumento de ganhos. Excelente para viagens, compras, visitas, novos negócios e acertos na família. Saúde ótima. Amor em dose dupla. C. 681 M. 3606

Leão – A influência do Sol na sua oitava casa astral traz mudanças no setor profissional. Poderá rever seus planos e mudar o rumo dos negócios. Vênus, protege a vida afetiva. Conte com Escorpião e Aquário. C. 860 M. 9034

VIRGEM – A partir de agora você irá organizar seus sentimento e até se apaixonar por alguém de Peixes. Possibilidade de negócios em parceria. No lar precisará ser menos crítico. Saúde perfeita. C. 372 M. 4721

Libra – O Sol de Peixes favorece a colaboração dos envolvidos nos seus negócios. Pode pensar em trabalho por conta própria. No amor, tudo caminha com tranquilidade. Saúde com energia. C. 230 M. 1678

Escorpião – Nesta fase você será um privilegiado, o Sol na sua quinta casa astral traz equilíbrio no trabalho, negócios e chances de abrir novos caminhos profissionais. Hoje você está no alerta e precisa de rotina e paz. C. 659 M. 0810

Sagitário – Fase que não terá do que se queixar. As finanças voltam a crescer. Positivo para viagens, compras domésticas e acertar parceria com alguém da família. Amor com paixão. C. 903 M. 8495

Capricórnio – Você recebe a influência do Sol na sua terceira casa astral. Novos amigos, viagens, compras, solução de assuntos profissionais e convites para parceria comercial. A vibração está completa e feliz no amor. C. 059 M. 5147

Aquário – Bem aquariano comece a sorrir, o Sol passa a influenciar sua segunda casa astral. Vem dinheiro, bons negócios, solução de problemas domésticos e descontração. Planeje até mudanças de residência. Amor feliz. C. 140 M. 6399

Peixes – O dia reserva a felicidade para usufruir no lar, no amor, trabalho e dinheiro, enfim é só aproveitar. O Sol passa a transitar no seu signo às 10h08 e a partir daí, somente coisas boas. Saúde e progresso. C. 482 M. 2366

