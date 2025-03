Horóscopo de hoje: terça-feira (18.03.25)

Como os piscianos se entregam demais aos outros e a seus projetos, têm necessidade de um lugar calmo e privado onde possam meditar e recompor antes de recomeçar. Em sua maioria, são caseiros e costumam ser práticos com relação à casa. Mas correm o perigo de dar tanta importância aos que os cercam que acabam sacrificando suas necessidades pelas dos outros.

Quem nasceu hoje

Tem o dom da palavra, o que fará se destacar em profissões ligadas ao grande público. A eficácia é uma de suas maiores qualidades. É o patrono dos injustiçados. Inteligente, competente e rigoroso.

Alerta

Os escorpianos ainda passam o dia no alerta, e os astros aconselham a manter a calma no trabalho e vida pessoal durante este período. Cuidado com gastos que possam comprometer as finanças. Não exagere nas cobranças ao seu par afetivo.

Áries – Fase para ter esperanças e lutar para conseguir logo seus intentos financeiros e profissionais. Evite pedir favores e organize seus negócios. Você saberá a hora certa de agir. Amor sem apoio. C. 475 M. 2401

Touro – Período que está ansioso para resolver de vez os negócios e contar com a tranquilidade no trabalho. Procure ter equilíbrio e faça sua parte. Não crie problemas com superiores ou sócios. Amor difícil. C. 511 M. 8568

Gêmeos – O seu dia será bem tranquilo, apesar de estar ansioso. Mercúrio, seu planeta não traz apoio. Faça uma lista do que precisa para atingir seus objetivos e esqueça os fracassos. Amor seguro e feliz. C. 892 M. 9286

Câncer – A fase atual dá a você tudo que precisa para vencer as dificuldades no trabalho e finanças. Momento de fazer novas amizades, sair para negociar, viajar e realizar compras para o lar. Vai arrasar no amor. C. 159 M. 2028

Leão – Fase que deve se concentrar na vida profissional e, contar com apoio que necessita para se firmar de vez. Nas finanças seja mais esperto, comece a guardar um pouco. Solução de problema familiar e afetivo. C. 794 M. 3671

Virgem – O clima no lar esta um pouco carregado, seja menos intransigente e adote uma postura de paz. A fase indica chances de melhorar seus ganhos e até resolver antigas contas. Amor com acertos. Saúde vigorosa. C. 386 M. 6619

Libra – Você está bem e pode esperar por um bom desempenho social. Sócios, superiores e todos os ligados ao seu trabalho ou parceria dão apoio, até financeiro. Instabilidade com seu par afetivo. C. 136 M. 5059

Escorpião – O seu dia ainda será no alerta e, por isso não misture amizades com negócios. Evite discutir com a família, você saíra perdendo. Preocupações com sua saúde. O amor está vindo com ciúmes. C. 607 M. 4940

Sagitário – A influência astral traz a certeza que está no caminho certo para resolver os assuntos domésticos. Busque se entender com a pessoa amada, pode pensar em mudança até de residência. C. 545 M. 1184

Capricórnio – Você precisará dar mais atenção a pessoas da família, promova a paz. Conte com algumas mudanças financeiras, pode iniciar trabalho com vendas. Ternura com seu amor. Seja menos teimoso. C. 316 M. 0334

Aquário – O período é propício para administrar melhor seus negócios e conquistar novos ganhos. Os trabalhos em equipe têm chances de sucesso. Conte com Câncer, Virgem e Libra. C. 267 M. 9723

Peixes – Os astros trazem para você uma fase para acertar seus ganhos, profissão e negócios. Seus esforços serão valorizados. Logo terá a excelente indicação astral na sua segunda casa. Amor com emoções. C. 720 M. 3892

