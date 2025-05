Horóscopo de hoje: terça-feira (20.05.25)

Os geminianos possuem entusiasmo e inteligência que comunicam através do olhar, constantemente alerta e inquieto, e de expressivos movimentos. Sua fala é rápida, o rosto sempre vibrante e animado, acentuando tudo o que dizem com uma frenética e característica gesticulação dos braços e das mãos. Uma de suas qualidades menos agradáveis, a arte da desilusão encontra sua mais inocente expressão no olhar do que parece ser favorecido com o segredo da vida eterna: seu corpo ágil nunca revela a idade.

Quem nasceu hoje

Tem uma visão privilegiada do mundo e com excelente noção de ajuda ao próximo. É pessoa com grande energia, e está sempre em busca do sucesso profissional. Por ser confiável e bondoso terá diversos amigos. Inventivo, vigoroso e verdadeiro.

Alerta

Os piscianos passam dia no alerta, e os astros aconselham a rotina. Procure descansar e repor energias. Os gastos devem ser colocados na ponta do lápis. Não discuta sem necessidade com a pessoa amada. Saúde neutra.

Áries – Fase que cresce a sua vontade de iniciar negócios e compromissos com Gêmeos e Libra. Disposição para agir em novos trabalhos. Aumentam as possibilidades de liderança. Amor com paixão. C. 349 M. 2771

Touro – Os astros anunciam um período positivo. Chegou a hora de novas oportunidades de ganho. Hoje o Sol, passa a influenciar sua segunda casa, a do trabalho, dinheiro e bens. O amor continua neutro até o dia 7. C. 256 M. 8640

Gêmeos – Finalmente, você saiu do inferno astral. O Sol passa a transitar no seu signo às 18h56. Você será um privilegiado, conseguirá conquistar o que deseja no trabalho e no lar. Amor controlado. C. 627 M. 1382

Câncer – A partir de agora precisará se organizar, buscar a fé e o equilíbrio emocional. O Sol passa a influenciar sua 12ª casa, e por 30 dias estará no seu inferno astral. Evite novos gastos, discussões no trabalho e lar. C. 421 M. 6036

Leão – A mudança astrológica trará a partir de hoje equilíbrio para sua vida familiar. Poderá usufruir de tranquilidade no trabalho e nas finanças. Boa relação com todos que negocia. Amor sensível e vibrante. Boa saúde. C. 180 M. 3511

Virgem – O Sol na sua positiva 10ª casa traz novo movimento nos negócios, trabalho e crescimento dos lucros. Seu círculo de amigos traz convites e aumenta a alegria. Família em harmonia. Amor sedutor. C. 704 M. 2963

Libra – Você é um privilegiado deste período em que o Sol influencia sua casa de sonhos e ideais. Os projetos agora se concretizam. Este é momento para agir e conquistar fama, fortuna, amor e saúde. C. 812 M. 7748

Escorpião – O período que inicia indica a necessidade de cuidados com sua saúde, trabalho e setor financeiro. O ideal é não abusar e permanecer na rotina. Fique atento aos invejosos. Dê apoio a família e seu amor. C. 536 M. 4193

Sagitário – Você está bem, apenas evite ficar dependendo dos outros no trabalho e negócios. Analise uma parceria comercial. Poderá acontecer paixão por Gêmeos. Amor sensual. C. 995 M. 6829

Capricórnio – A influência do Sol na sua sexta casa traz o apoio que precisa no seu lar. Fique tranquilo todos estão prontos a colaborar. A fase não indica problemas financeiros. Amor com limites, seja mais carinhoso. C. 034 M. 9253

Aquário – A fase positiva continua, e você viverá sonhos e fantasias no amor, lar e trabalho. Conseguirá conquistar o que vem planejando na vida familiar. Esta na hora de buscar a felicidade. Tente na loteria. C. 178 M. 3485

Peixes – O dia será no alerta, a Lua traz alguns problemas financeiros e profissionais. Mas, nesta mudança astral do Sol, conseguirá resolver os problemas do trabalho e de dinheiro. Intuição acentuada. C. 261 M. 1106

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM