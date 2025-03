Horóscopo de hoje: terça-feira (25.03.25)

Os arianos são simpáticos, honestos e diretos em seus relacionamentos de amizade, como em tudo o mais na vida. Sérios, conquistam uma amizade facilmente: na verdade, eles são às vezes tão orgulhosos em sua maneira de falar e agir que chegam mesmo a assustar amigos em potencial. Por outro lado, os arianos serão valorizados pela honestidade e franqueza de suas relações.

Quem nasceu hoje

Quando inicia um projeto, nada o fará desistir. A determinação é seu ponto forte. Preza a liberdade, principalmente no que se refere ao modo de atuar. Um de seus maiores objetivos é por um mundo melhor. É prestativo, verdadeiro e paciente.

Alerta

Os aquarianos ainda passam o dia no alerta, e os astros aconselham rotina durante este período negativo. Procure deixar o trabalho como está, nada de mudanças. Controle os gastos para não entrar no vermelho. Amor com discussões.

Áries – A cada dia que passa você sente as energias renascerem. Novas oportunidades para acertar a vida profissional e familiar. Boas surpresas devem acontecer no setor financeiro. Amor em busca de solução. C. 150 M. 7481

Touro – Você deve ser mais ativo e, contar com sua capacidade para resolver os problemas dos negócios. Evite discussões no setor profissional, não crie inimizades com quem trabalha. Dê atenção ao seu amor. C. 673 M. 5297

Gêmeos – Você esta pronto para resolver os problemas da família, pode sair para compras domésticas. O trabalho e negócios fluem bem. Saúde equilibrada. Realizações não faltarão na vida afetiva, evite os ciúmes. C. 412 M. 0345

Câncer – Bons resultados nos negócios e oportunidades na profissão. Prevista melhora financeira. Seus projetos estão favoráveis e devem render novos lucros. Use sua intuição no amor. Conte com Capricórnio. C.041 M. 6064

Leão – As dificuldades ficam longe de você, por isso conte com novas chances de sucesso nos negócios e finanças. Melhora sua posição profissional. Você perceberá as oportunidades. Companheirismo no amor. C. 286 M. 3679

Virgem – Você precisará dar atenção aos problemas da família. Pode ter desentendimentos que trarão uma certa angústia. Cumpra seus compromissos profissionais e relaxe. Evite discutir com Libra. C. 715 M. 9756

Libra – Dia propício para organizar os negócios da família. Concilie o setor profissional com a vida pessoal. Os astros dão uma força para cuidar do seu visual. Paixão por Áries. Você esta bem com seu amor. C. 579 M. 7804

Escorpião – Período de muita energia profissional, êxito com parcerias ou sociedade. Os problemas começam a ser solucionados. Colaboração da família. Esqueça as mágoas do passado e curta seu amor. C. 698 M. 8513

Sagitário – A Lua favorece seus negócios, trabalho e as finanças. Aproveite este dia positivo e abra a sua imaginação. Vá em busca dos seus sonhos. Entrada extra de dinheiro. Bons momentos no amor. Tente na loteria. C. 265 M. 4098

Capricórnio – Aproveite este dia feliz para ter uma conversa séria com a família. Tire da sua mente os antigos problemas e, se acerte de vez com todos. Fase de crescimento financeiro. Amor vibrante. C. 837 M. 1923

Aquário – Você ainda passa pelo alerta, a Lua desfavorece novas ações na área financeira. Desfavorável para compras, visitas, negócios e gastos fora do orçamento. Amor ciumento. Não saia da rotina. C. 304 M. 2139

Peixes – Vênus, ainda o desfavorece, espere até o dia 28, quando terá a presença desse planeta no seu signo. A partir daí o amor, trabalho, lar e negócios, tudo começa a melhorar. Terá oportunidades de sucesso. C. 926 M. 0250

