Horóscopo de hoje: terça-feira (27.05.25)

Os geminianos compreendem os dois lados da moeda, sem perderem para nenhum deles, com isto, preferem deixar que o próprio tempo resolva por si as situações dúbias. Possuem uma grande versatilidade, que é ao mesmo tempo sua força e sua fraqueza. São como camaleão, adaptando-se às novas condições de trabalho, o que lhes possibilita exercitar com frequência seu talento em objetivos preestabelecidos.

Quem nasceu hoje

Está sempre em busca de novos aprendizados. É uma pessoa com forte instinto de sobrevivência. Com muita energia, esta sempre num ritmo acelerado. A criatividade é uma de suas maiores qualidades. Encantador, idealista e atualizado.

Alerta

Os geminianos passam o dia no alerta. Deixe as mudanças no trabalho para quando estiver melhor posicionado. Controle seu humor. No amor, evite cenas de ciúmes. Cuidado com gastos fora do orçamento. Saúde em baixa.

Áries – Fase que pode contar com o apoio nos negócios e solução de um antigo problema financeiro. Os sócios, superiores e família trazem boas notícias. O amor vem com tudo, paixão e acertos. C. 431 M. 3177

Touro – A partir de hoje Mercúrio, o planeta da comunicação passa a influenciar sua casa financeira e profissional. Receberá todo o apoio que busca nos negócios. Amor neutro até o próximo dia 7. Boa saúde. C. 746 M. 4803

Gêmeos – Você passa o dia no alerta, a Lua desfavorece novas ações no lar. Hoje Mercúrio começa a transitar no seu signo suavizando os problemas. Após a saída desse período conte com equilíbrio no lar e trabalho. C. 983 M. 1035

Câncer – O Sol fica na sua desfavorável 12 ª casa até 21 de junho. Procure ter paciência e não crie atritos no trabalho, Mercúrio o planeta da comunicação não dá aval. Seja firme e não deixe os problemas se avolumarem. C. 310 M. 6024

Leão – Sol e Mercúrio no seu signo trazem uma certa tranquilidade na vida profissional. O seu astral esta positivo para renovar o trabalho e conquistar novos campos financeiros. Amor com paixão. C. 595 M. 9663

Virgem – O seu progresso financeiro esta em destaque, saia para negociar, iniciar trabalhos e parcerias. Positivo para viagens, compras e mudanças no seu lar. Muitos carinhos do seu amor. Saúde perfeita. C. 059 M. 8942

Libra – Você tem a seu favor uma fase de sucesso nas suas novas iniciativas profissionais. Proponha soluções e, conte com todos que negocia. A família esta do seu lado. Solução fácil de problemas afetivos. C. 274 M. 7418

Escorpião – Dia que precisa dar mais atenção à vida profissional. Procure reconhecer seus erros e vá em busca de solução no setor financeiro. É melhor ir com calma com pessoas invejosas. Amor com paixão. C. 928 M. 2556

Sagitário – O clima esta super vibrante, você tem o Sol e agora Mercúrio no seu signo oposto trazendo boas vibrações para melhorar o trabalho, conquistar a fama e contar com mais dinheiro. Defina o setor afetivo. C. 681 M. 0393

Capricórnio – Dia positivo para compras domésticas, resolver problemas com a família e esperar pelo sucesso profissional. A pessoa amada vai participar mais dos seus desejos. Saúde boa. Tente na loteria. C.408 M. 5186

Aquário – Período que terá facilidade para resolver alguns dos problemas da família. O seu dinamismo encanta as pessoas até do trabalho. Dê apoio a nativos de Leão e Touro. Energia total na saúde. Amor e paixão. C. 863 M. 3259

Peixes – Você tem ao seu dispor a família que procura colaborar com a finanças. Prepare-se para grandes realizações na vida profissional. Poderá melhorar seu relacionamento afetivo. Atração por Gêmeos. C. 740 M. 6796

