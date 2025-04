Horóscopo de hoje: terça-feira (29.04.25)

Touro é um signo da Terra, de natureza fixa, por isso ninguém consegue ser mais parado do que o nativo deste signo. Pode ser que seja exagero, mas a verdade é que o taurino precisa de alguma forma de segurança material para sentir que tem o controle absoluto da situação, mesmo que para isso seja obrigado a se controlar mais em seus gastos. As profissões que mais tem a ver com ele são: fazendeiros e ainda artistas.

Quem nasceu hoje

É muito hábil na hora de conquistar apoio das pessoas. A simpatia e facilidade de comunicação são suas maiores virtudes. Os trabalhos ligados ao público exercem grande influência neste nativo. É competente, trabalhador e instigante.

Alerta

Os geminianos acordam no alerta, e os astros recomendam paciência no setor de trabalho, não faça tudo somente do seu jeito. Evite negociar, acertar empréstimo financeiro e compras. No amor, escute mais seu par afetivo. Saúde neutra.

Áries – Os astros reforçam sua coragem e vitalidade em abrir novos caminhos profissionais e financeiros. Amanhã Vênus entra no seu signo trazendo amor, acertos afetivos e novas condições de ganhos. C. 773 M. 6408

Touro – O Sol equilibra sua vida e a busca do sucesso, é hora de arregaçar as mangas e trabalhar. Os resultados demoram a acontecer, Mercúrio e Vênus, andam pela sua desfavorável 12ª casa. Tenha controle afetivo. C. 221 M. 1992

Gêmeos – O dia é de alerta, além da Lua o desfavorecer, o Sol também pede mais atenção com os problemas familiares e financeiros. Não confie na sorte, seja equilibrado nos gastos. Organismo com perda de energia. C. 967 M. 3373

Câncer – Fase que terá muita disposição para garantir o sucesso financeiro e profissional. Inteligência e firmeza para tratar de assuntos domésticos. Ótimo para ampliar os negócios. Amor suave. C. 810 M. 9621

Leão – Você vive um bom período e para continuar a ter tranquilidade colabore com todos incluindo sócios ou superiores. Pode ampliar e mudar seu trabalho. Facilidade para se relacionar com a família e seu amor. C. 045 M. 5259

Virgem – O seu astral não poderia ser melhor, organize os negócios e usufrua da melhoria financeira. Apenas não crie problemas com pessoas do trabalho. Saiba desfrutar do sucesso. Peça apoio do seu amor. C. 557 M. 8840

Libra – Fase em que deve organizar a vida familiar e afetiva. Amanhã Vênus seu planeta, passa a influenciar seu signo oposto trazendo a solução de vários problemas afetivo, financeiros e mudanças nos rumos do lar. C. 456 M. 7764

Escorpião – Haverá possibilidade de resolver questões importantes no trabalho e ter apoio da família. Poderá receber uma proposta de parceria, se prepare para grandes realizações. Acerte a vida afetiva. C. 335 M. 0816

Sagitário – A influência do Sol e da Lua na sua sexta casa, é indício de equilíbrio nos negócios, apoio de sócios, superiores e até empregados. Harmonia com todos, além da família do seu amor. Saia para compras. C. 692 M. 1036

Capricórnio – O movimento dos astros traz a tranquilidade que está buscando. Progresso nos negócios, acertos financeiros e colaboração efetiva de todos. A família compensa de antigos problemas. Amor total. C. 973 M. 1170

Aquário – Você ativa sua vida familiar nesta fase. Pode sair para renovar o lar, incluindo compra, venda e reforma da sua casa. Aproveite para se acertar com parentes. Seu amor está mais feliz. Saúde perfeita. C. 409 M. 6387

Peixes – Amanhã Vênus, sai do seu signo e passa a influenciar sua segunda casa astral abrindo espaço para novos ganhos. Você está pronto para se realizar profissionalmente. Novos contatos. Amor possessivo. C. 763 M. 2546

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM