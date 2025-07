Horóscopo de hoje: terça-feira (29.07.25)

O leonino é caloroso, ardente e sensual. Mas, sofre muito se não for atendido nos seus afetos. O leonino gostará de uma companhia intelectual, alguém que possa admirar. É ciumento e também gosta de ser admirado e se sentir desejável. Para conquistá-lo, basta adulá-lo com carinhos e elogios, pois é muito vulnerável e isso.

Quem nasceu hoje

Nada fará desistir dos objetivos profissionais e pessoais. A energia física e mental é acima da média. Não teme trabalhar sob pressão. É muito disciplinado, e com aberturas para o comando. Bondoso, audacioso e correto.

Alerta

Os librianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham rotina para que nada saia do programado. Adie viagens e mudanças no trabalho. No amor, evite cenas de ciúmes para não magoar à pessoa amada. Saúde em baixa.

Áries – Dia que sua autoestima está em projeção, você se sente feliz com os rumos do trabalho, negócios e acertos que acabam de se concretizar. A vida afetiva caminha para a estabilidade. C. 560 M. 6804

Touro – Você estará envolvido nos negócios da família, pode negociar mudança, compra ou reforma da casa própria. Colabore com um parente que precisa de ajuda. Astral de otimismo no trabalho. Amor suave. C. 648 M. 3526

Gêmeos – A fase é de novos negócios, transformações profissionais e associações que podem ocorrer com pessoas dinâmicas. Mudança positiva em seu lar. Amor vibrante. Favorável para compras e viagens. C. 815 M. 2098

Câncer – O período é promissor, você tem a seu favor colaboração na área profissional. Novos lucros nos negócios, vá adiante e ganhe mais. A pessoa amada ainda está exigente, tenha paciência. C. 135 M. 8764

Leão – Nesta fase suas relações de negócios e trabalho estarão mais amistosas, é preciso aproveitar esse fator para levar seus planos adiante. O Sol e Mercúrio no seu signo, é sinal de sucesso. Amor com paixão. C. 016 M. 7035

Virgem – Precisará controlar seu gênio, não esqueça que esta é a fase negativa do Sol, na sua desfavorável 12ª casa. Tendência a se afastar do convívio social. Adie compras e mudanças nos negócios. C. 982 M. 0449

Veja previsão para outros signos

Libra – O dia é de alerta, a Lua desfavorece qualquer tipo de mudança nos negócios. Sua indefinição nos assuntos da família pode causar atritos. Fique na rotina e não tome decisões sobre gastos. Paciência no amor. C. 221 M. 1283

Escorpião – Período que pode esperar grandes vitórias na vida profissional. As influências são animadoras nos seus negócios. Compras, viagens e decisões de mudar o rumo do trabalho. Amor super estimulado. C. 606 M. 3297

Sagitário – Nesta fase conseguirá resolver os problemas profissionais e financeiros. Esqueça as dificuldades e vá em busca de realizar seus negócios. Apoio para estabilizar a vida familiar. Amor com total paixão. C. 375 M. 5654

Capricórnio – O momento é positivo para buscar projeção social e abrir novas frentes de ganho. A movimentação nos negócios tende a ser estimulante. Amor consolidado. Colaboração na área profissional. C. 894 M. 9140

Aquário – Amplie seus contatos e amizades, vem gente nova nos negócios e no trabalho, com isso terá oportunidades de ganho. Saúde perfeita. Apenas no amor, deve ser mais ativo. Cuide da vida espiritual. C. 553 M. 4979