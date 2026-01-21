Horóscopo desta quarta (21): confira previsões completas

Sensíveis e atentos ao ambiente, os aquarianos vivem uma dualidade marcada pela percepção emocional. Isso porque, a sensibilidade elevada influencia relações e espaços. Desse modo, por isso, alternam sociabilidade com recolhimento. Contudo, mantêm postura afável quando se sentem em sintonia. Em contrapartida, preferem o silêncio diante de energias dissonantes.

Quem nasceu hoje

Dono do poder da comunicação, quem nasce nesta data tende a se destacar em atividades ligadas ao público. Desse modo, a eficiência guia suas decisões. Além disso, encontra apoio constante de familiares e amigos. Nesse sentido, atua como defensor dos injustiçados. Revela inteligência, competência e rigor.

Alerta

Piscianos enfrentam um dia de atenção redobrada. Assim, os astros pedem calma no trabalho. Desse modo, evite gastos que pressionem o orçamento. Ademais, modere cobranças no relacionamento e no convívio familiar.

Signos

Áries – O clima profissional favorece negócios e parcerias. Assim, compras e decisões avançam com apoio da família. A proteção astral equilibra as finanças. No amor, seja gentil. Porém, evite provocações.

Touro – A fase segue tranquila no trabalho. Questões financeiras encontram solução. A família apoia mudanças em casa. Assim, no afeto, prevalece a harmonia. A saúde permanece estável.

Gêmeos – O período traz equilíbrio profissional. Desse modo, ajustes financeiros se resolvem. Compras, viagens e mudanças no trabalho ganham sinal verde. O amor reserva emoções intensas. Aproveite.

Câncer – Mudanças movimentam a vida familiar. Novos caminhos surgem nos negócios do lar. A disposição cresce para melhorar a carreira. Assim, conte com aliados. No amor, envolvimento em alta. Evite inveja.

Leão – O trabalho oferece apoio para mudanças planejadas. A família cobra atenção. contudo, evite criar obstáculos. Tensões com alguns signos pedem cautela. Adie viagens e parcerias.

Virgem – A flexibilidade fortalece o relacionamento. Mantenha o equilíbrio com a família. Trabalho e negócios fluem. Porém, as finanças podem melhorar.

Outros signos

Libra – O momento é favorável. O Sol amplia oportunidades profissionais. Use o magnetismo pessoal e avance com projetos familiares. O amor vibra alto. A sorte sorri.

Escorpião – O foco recai sobre ajustes na vida familiar. Compras domésticas e acertos imobiliários avançam. Decoração do lar ganha destaque. O amor pede delicadeza.

Sagitário – A influência astral abre espaço para reformas e parcerias. Projetos recebem apoio. As finanças tendem a crescer. O amor traz prazer.

Capricórnio – O apoio às iniciativas financeiras se fortalece. Novos negócios e acertos no trabalho surgem. A família sustenta mudanças planejadas. O amor favorece conquistas.

Aquário – Com o Sol no signo, as energias se alinham. Lua, Mercúrio e Vênus favorecem decisões. O lar e o trabalho ganham novas emoções. O amor se ajusta. Planeje e avance. Saúde em alta.

Peixes – O dia pede prudência. O cenário astral recomenda rotina e segurança. Adie viagens e compras. Redobre a cautela com o dinheiro.