Horóscopo desta segunda (13): qual previsão para seu signo

O ariano é franco, ousado, autoritário, um guerreiro por natureza, capaz de vencer qualquer obstáculo que impeça a sua caminhada, aliás ele nunca os vê e, com isso, perde a noção do perigo. Diz sempre o que pensa, sem fazer muitos rodeios. Seu maior defeito é a impaciência, que o faz antecipar os fatos. O ariano mesmo quando derrotado, se restabelece com facilidade, não entrando em depressão ou lamentações.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Leia também: Horóscopo desta sexta (10) para todos os signos

Quem nasceu hoje

É um empreendedor, o que fará se destacar no mundo profissional. Assim, a família e amigos serão presença constante em sua vida. Estará sempre ajudando os outros, seja através de assistência material ou orientação. Comunicativo, arrojado e inteligente.

Alerta

Os nativos de Peixes começam a semana no alerta, e os astros aconselham rotina durante este período negativo. Enão, adie mudanças no campo de trabalho. Desse modo, gastos somente de primeira necessidade. No amor, controle as exigências.

Previsão por signos

Áries – A fase atual além do Sol no seu signo, traz Marte com novos espaços indicando o sucesso profissional e aberturas nos negócios e ganhos. Dessa forma, a sorte esta do seu lado. Amor e amizades em alta. C. 235 M. 6180

Touro – Você tem chances de viver bem com seu amor, preserve a paciência e aproveite as oportunidades para resolver os assuntos financeiros. Assim, fase que pode planejar novos trabalhos e mudar o rumo profissional. C. 561 M. 1673

Gêmeos – O dia pede que seja mais tranquilo e organize os negócios, que podem trazer a estabilidade. Desse modo, sucesso com moda, arte e publicidade. Vida amorosa ainda precisa de mais atenção. Lar feliz. C. 323 M. 0256

Câncer – A fase é de desafios nos seus negócios e abertura de espaço para melhorar os ganhos. Então, conseguira organizar seu trabalho, e terá o sucesso esperado. Dê apoio ao seu amor. Problemas com Peixes. C. 754 M. 8035

Leão – Período que a sua estrutura profissional vem com total progresso. Desse modo, a sorte esta ao seu lado e você pode até iniciar parceria comercial. Melhora da saúde, com novas energias. Amor intenso. C. 606 M. 9891

Virgem – Dia que precisa cuidar mais da saúde, o ideal é um exame geral e praticar algum esporte. Dê mais apoio à família e evite discussões com Áries e Peixes. Desse modo, o setor afetivo pode sofrer interferência. C. 449 M. 5415

Signos

Libra – Você terá um bom dia no setor de trabalho, pode esperar colaboração de todos na área financeira. Dessa forma, prestígio social e alto astral para melhorar seus ganhos. Amor sensível, que precisa de atenção. C. 173 M. 2925

Escorpião – As portas estão abertas no setor de negócios. Assim, algumas mudanças domésticas podem acontecer o que deve trazer novos planos com a família. Então, use a intuição para acertar seu relacionamento afetivo. C. 046 M. 3798

Sagitário – Dia que se sentirá feliz com o andamento do setor financeiro. Assim, haverá possibilidades de iniciar novos negócios, realizar compras aceitar apoio na vida familiar e até viajar. O amor esta super ativo. C. 812 M. 4177

Capricórnio – O dia reserva possibilidades de receber apoio da família. Melhoram as condições de estabilidade financeira. Assim, tranquilidade para novos negócios e compras pessoais. Livre de discussão no amor. C. 985 M. 7567

Aquário – A Lua esta no seu signo e com isso você se sente renovado para seguir em busca do sucesso profissional. Chances de organizar a vida familiar, mas deve dar apoio a parentes. Melhora da saúde. C. 534 M. 2306

Peixes – Você acorda no alerta, evite confiar em pessoas estranhas e adie compras, viagens ou mudanças no seu lar. Seja mais exigente com você mesmo e cuide da saúde. Então, aceite apoio do seu amor, sem ciúmes. C. 398 M. 6042