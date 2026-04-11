Horóscopo deste sábado (11): veja os signos

O ariano é franco, ousado, autoritário, um guerreiro por natureza, capaz de vencer qualquer obstáculo que impeça a sua caminhada, aliás ele nunca os vê e, com isso, perde a noção do perigo. Diz sempre o que pensa, sem fazer muitos rodeios. Assim, seu maior defeito é a impaciência, que o faz antecipar os fatos. O ariano mesmo quando derrotado, se restabelece com facilidade, não entrando em depressão ou lamentações.

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Quem nasceu hoje

Tem o dom da palavra, o que fará se destacar em profissões ligadas ao grande público. isso porque, a eficácia é uma de suas maiores qualidades. Além disso, é o patrono dos injustiçados. Inteligente, competente e rigoroso.

Alerta

Os aquarianos passam o sábado no alerta, e os astros aconselham a manter a calma no trabalho e vida pessoal. Desse modo, cuidado com gastos que possam comprometer as finanças. Assim, não exagere nas cobranças ao seu par afetivo. Saúde em baixa.

Previsão

Áries – O Sol no seu signo anuncia uma fase positiva no trabalho. Pode sair para compras de uso pessoal, passeios e encontros de amigos. Assim, a pessoa amada estará dando todo apoio que precisa. C. 260 M. 9723

Touro – Aproveite o final de semana para acertar pendências da sua casa. Coloque suas contas em dia. Então, seja moderado na vida a dois, sem deixar de dar carinho ao seu par afetivo. C. 713 M. 8334

Gêmeos – Seus projetos de trabalho pedem uma análise mais profunda. A família precisa de sua participação nos assuntos domésticos. Nesse sentido, dê atenção às necessidades da pessoa amada no final de semana. C. 395 M. 1673

Câncer – Não perca as oportunidades que esta fase traz para alcançar seus objetivos no trabalho. Melhora nas finanças. Assim, um novo amor para os solitários. Saúde ótima. Final de semana de alegrias. C. 816 M. 0564

Leão – Momento certo para investir no seu trabalho. Conte com a proteção de pessoas interessadas no seu sucesso. Dessa forma, aproveite o final de semana para se divertir com seu par afetivo. C. 587 M. 6619

Virgem – Aproveite a fase para inovar e alcançar os objetivos profissionais. Favorável para compras de uso pessoal e doméstico. Dessa forma, amor com carinhos, declare o que sente ao seu par afetivo. C. 108 M. 8940

Outras previsões

Libra – Concretize os negócios que estão parados. Dessa forma, favorável para mudanças na decoração de sua casa. Atração comandando a vida a dois. Positivo para pequenas viagens. C. 470 M. 3401

Escorpião – Fase para resolver pendências no setor de trabalho. Troque ideias com as pessoas à sua volta. Desse modo, a felicidade na vida a dois depende somente de você. Final de semana tranquilo. C. 042 M. 0180

Sagitário – Bem posicionado, nada conseguirá segurar sua vontade de vencer no trabalho. Logo, muitas novidades no setor doméstico. Surpreenda seu par afetivo com mais carinhos no final de semana. C. 654 M. 7028

Capricórnio – Período para realizações dos seus projetos profissionais. Contatos proveitosos nos negócios. Assim, divida mais tempo com seu par afetivo. Pode aceitar convites para estar com a família e amigos. C. 925 M. 2892

Aquário – Você passa o dia no alerta, e deve manter a rotina durante este período negativo. Então, adie todo tipo de negociação. Cuidado para não ir com muita sede ao pote. Procure descansar no final de semana. C. 897 M. 9286

Peixes – Pode dar sequência em projetos que visem melhorar seus negócios. Aproveite para acertar contatos e parcerias. Assim, forte entrosamento com a pessoa amada. Tente em jogos. C. 531 M. 4055