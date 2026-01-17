Horóscopo deste sábado (17) destaca cautela para Capricórnio; veja

Para o horóscopo deste sábado (17), Capricórnio mantém postura reservada quando o assunto são sentimentos. Desse modo, evita excessos emocionais e demonstra afeto de forma discreta. Ainda assim, conquista pela lealdade e pela sinceridade. Nesse sentido, por trás da aparência contida, existe alguém que valoriza relações sólidas e verdadeiras.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Quem nasceu hoje

Assim, a pessoa que faz aniversário neste sábado demonstra determinação desde cedo. Isso porque, busca desafios constantes e mantém alto poder de concentração. Dessa forma, com disciplina e vontade de vencer, tende a alcançar reconhecimento profissional. Age com intensidade, equilíbrio e foco em resultados.

Leia também: Horóscopo desta sexta (16) indica cautela e boas chances no trabalho

Alerta

Os capricornianos passam o dia em alerta. Nesse sentido, a recomendação é manter a rotina no trabalho e na vida pessoal. Assim, prefira ambientes tranquilos. No campo afetivo, o diálogo se mostra essencial. Além disso, a saúde pede mais atenção.

Previsões

Áries

O sábado favorece mudanças planejadas no trabalho. Assim, compras pessoais encontram bom momento. No amor, o entrosamento cresce. Contudo, a vitalidade segue em alta. C. 036 | M. 7363

Touro

O dia favorece a exposição de ideias. Projetos profissionais recebem apoio dos astros. Porém, no amor, demonstre sentimentos com mais clareza. Além disso, a convivência familiar traz energia positiva. C. 690 | M. 9581

Gêmeos

Busque equilíbrio nas decisões. Assim, defenda seus planos, porém evite exageros. No ambiente profissional, sua energia chama atenção. O diálogo fortalece relações afetivas e familiares. C. 973 | M. 0694

Câncer

A competência ganha destaque e abre caminhos para o sucesso. Nesse sentido, as finanças seguem equilibradas. O amor traz momentos de leveza e diversão. A saúde permanece estável. C. 125 | M. 5707

Leão

As iniciativas recebem proteção astral. Assim, sua postura profissional favorece novas oportunidades. Aproveite o sábado para compartilhar bons momentos com quem ama. C. 357 | M. 4278

Virgem

O dia pede abertura para novas responsabilidades. Desse modo, o apoio da família e dos amigos fortalece decisões. No amor, quebre a rotina e aposte em gestos simples. C. 289 | M. 6455

Outras previsões

Libra

O momento favorece ajustes no trabalho. Nesse sentido, o sábado também estimula encontros com a família e a pessoa amada. Mudanças no lar ganham impulso. A saúde segue positiva. C. 703 | M. 3616

Escorpião

A fase favorece acertos na vida pessoal. Além disso, mudanças profissionais avançam com mais facilidade. Confie na intuição. A energia física se mantém em bom nível. C. 418 | M. 2034

Sagitário

Aproveite a manhã e parte da tarde para organizar projetos e pendências. O posicionamento profissional ajuda nas decisões. O lazer com o par afetivo renova as energias. C. 345 | M. 1902

Capricórnio

O alerta continua ao longo do dia. Dessa forma, mantenha a rotina e controle os gastos. O diálogo com a família e com o par afetivo evita desgastes desnecessários. C. 564 | M. 8186

Aquário

A calma se torna essencial até o dia 20. Assim, evite pressa no trabalho e foque em ajustes. No amor, reduza cobranças. A saúde pede alimentação equilibrada. C. 612 | M. 3729

Peixes

O sábado favorece avanços no trabalho. Compras e mudanças domésticas ganham sinal positivo. A sintonia no amor cresce. Porém, aceite convites para passeios. C. 151 | M. 9842