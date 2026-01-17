Horóscopo deste sábado (17) destaca cautela para Capricórnio; veja
Os capricornianos passam o dia em alerta.
Para o horóscopo deste sábado (17), Capricórnio mantém postura reservada quando o assunto são sentimentos. Desse modo, evita excessos emocionais e demonstra afeto de forma discreta. Ainda assim, conquista pela lealdade e pela sinceridade. Nesse sentido, por trás da aparência contida, existe alguém que valoriza relações sólidas e verdadeiras.
Quem nasceu hoje
Assim, a pessoa que faz aniversário neste sábado demonstra determinação desde cedo. Isso porque, busca desafios constantes e mantém alto poder de concentração. Dessa forma, com disciplina e vontade de vencer, tende a alcançar reconhecimento profissional. Age com intensidade, equilíbrio e foco em resultados.
Alerta
Os capricornianos passam o dia em alerta. Nesse sentido, a recomendação é manter a rotina no trabalho e na vida pessoal. Assim, prefira ambientes tranquilos. No campo afetivo, o diálogo se mostra essencial. Além disso, a saúde pede mais atenção.
Previsões
Áries
O sábado favorece mudanças planejadas no trabalho. Assim, compras pessoais encontram bom momento. No amor, o entrosamento cresce. Contudo, a vitalidade segue em alta. C. 036 | M. 7363
Touro
O dia favorece a exposição de ideias. Projetos profissionais recebem apoio dos astros. Porém, no amor, demonstre sentimentos com mais clareza. Além disso, a convivência familiar traz energia positiva. C. 690 | M. 9581
Gêmeos
Busque equilíbrio nas decisões. Assim, defenda seus planos, porém evite exageros. No ambiente profissional, sua energia chama atenção. O diálogo fortalece relações afetivas e familiares. C. 973 | M. 0694
Câncer
A competência ganha destaque e abre caminhos para o sucesso. Nesse sentido, as finanças seguem equilibradas. O amor traz momentos de leveza e diversão. A saúde permanece estável. C. 125 | M. 5707
Leão
As iniciativas recebem proteção astral. Assim, sua postura profissional favorece novas oportunidades. Aproveite o sábado para compartilhar bons momentos com quem ama. C. 357 | M. 4278
Virgem
O dia pede abertura para novas responsabilidades. Desse modo, o apoio da família e dos amigos fortalece decisões. No amor, quebre a rotina e aposte em gestos simples. C. 289 | M. 6455
Outras previsões
Libra
O momento favorece ajustes no trabalho. Nesse sentido, o sábado também estimula encontros com a família e a pessoa amada. Mudanças no lar ganham impulso. A saúde segue positiva. C. 703 | M. 3616
Escorpião
A fase favorece acertos na vida pessoal. Além disso, mudanças profissionais avançam com mais facilidade. Confie na intuição. A energia física se mantém em bom nível. C. 418 | M. 2034
Sagitário
Aproveite a manhã e parte da tarde para organizar projetos e pendências. O posicionamento profissional ajuda nas decisões. O lazer com o par afetivo renova as energias. C. 345 | M. 1902
Capricórnio
O alerta continua ao longo do dia. Dessa forma, mantenha a rotina e controle os gastos. O diálogo com a família e com o par afetivo evita desgastes desnecessários. C. 564 | M. 8186
Aquário
A calma se torna essencial até o dia 20. Assim, evite pressa no trabalho e foque em ajustes. No amor, reduza cobranças. A saúde pede alimentação equilibrada. C. 612 | M. 3729
Peixes
O sábado favorece avanços no trabalho. Compras e mudanças domésticas ganham sinal positivo. A sintonia no amor cresce. Porém, aceite convites para passeios. C. 151 | M. 9842
