Horóscopo do dia: sábado (18) de atenção para Libras e boas energias para Sagitário

A mulher de Libra, mesmo que por dentro carregue certa ansiedade e insegurança, expressa elegância e equilíbrio em suas atitudes. Costuma se envolver afetivamente cedo e tende a viver mais de uma relação ao longo da vida. Por atrair pessoas gentis e compreensivas, é comum que se encante por alguém com diferença significativa de idade, seja mais velho ou mais jovem.

Quem nasceu hoje

Determinada e focada, esta pessoa busca desafios constantes em todas as áreas da vida. Seu poder de concentração é um dos maiores trunfos para alcançar o sucesso. A vontade de vencer e a intensidade em tudo o que faz garantem conquistas e reconhecimento.

Alerta

Os librianos passam o sábado sob influência de alerta astral, e a recomendação é manter a rotina. Evite gastos desnecessários e controle o ciúme para não gerar atritos na vida amorosa. O ideal é repousar e preservar a energia, já que a saúde exige mais cuidados neste período.