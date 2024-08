Horóscopo do dia: sábado (24.08.24)

A personalidade de Virgem é marcada por uma inteligência aguda que os nativos deste signo usam para analisar e compreender a ordem natural das cosias. Tendem a ser metódicos e precisos, atraídos por todo conhecimento que possa ter aplicado de forma útil. Confirmando tal preocupação, partilharão essa experiência com todos e, na ânsia de cumprir a sua parte, é possível que saiam de sua reserva natural.

Quem nasceu hoje

A vida vai apresentar boas oportunidades. Conseguirá passar para as pessoas a sua força interior. Alcançará destaque no mundo profissional. Seu espírito será destemido, pois não teme enfrentar os problemas de frente. É maleável, carismático e romântico.

Alerta

Os nativos de Touro passam o dia no alerta e a indicação é de rotina enquanto durar este período negativo. Seu final de semana pede paciência, principalmente com seu par afetivo e família. Procure descansar e cuidado com ambientes agitados.

Áries – O dia é indicado para realizar mudanças em sua casa. Deixe os pensamentos positivos tomarem conta de suas ações. A família continua sendo importante nesta fase. Procure ter hábitos saudáveis na alimentação. C. 117 M. 6264

Touro – Você esta desde o final da noite de ontem no alerta, e o mais indicado é a rotina durante este período. Evite gastos que possam comprometer o orçamento. Seja tolerante com a pessoa amada e família. C. 216 M. 3630

Gêmeos – Fase para melhorar o astral no trabalho, com a família e amigos. Deixe o diálogo tomar conta de sua relação afetiva. Organismo excelente. Procure a companhia de pessoas positivas. C. 405 M. 9496

Câncer – Seu espírito empreendedor vai falar mais alto no trabalho. Momentos alegres em contato com a família e amigos. Programe o dia ao lado do seu amor. C. 390 M. 8729

Leão– Fase positiva para realizar mudanças no trabalho, pode ser algo novo. Conte com a proteção da família. Você está mais motivado. A harmonia deve marcar a vida a dois. Organismo perfeito. C. 050 M. 5904

Virgem – Se puder tire o dia para colocar em ordem o que esta atrasado no seu lar. Troca de ideias e carinho devem dar novo rumo a vida afetiva. Você está bem posicionado e conseguirá o equilíbrio. C. 236 M. 0641

Libra – Encare os obstáculos de cabeça erguida. Deixe de lado a inconstância se quiser atrair boas energias. Cuidados com gastos que possam comprometer o equilíbrio. Procure ficar perto do seu par afetivo. C. 629 M. 2877

Escorpião – O caminho para o sucesso no trabalho está aberto, por isso, arregace as mangas e vá ao encontro dos objetivos. Valorize as amizades e a cumplicidade com seu par afetivo. Procure ter hábitos saudáveis na alimentação. C. 975 M. 4052

Sagitário – Dia em que os pensamentos positivos devem ganhar força. Valorize o apoio que recebe. Favorável para mudanças que vem adiando no setor doméstico. Procure ser mais sensível aos problemas do seu amor. C. 869 M. 7584

Capricórnio – O sucesso deve acontecer nos seus projetos. Favorável para mudanças domésticas. Você estará mais receptivo a um novo relacionamento. Chances de ganhos em jogos. Saúde ótima. C. 742 M. 8396

Aquário – A fase indica encontros agradáveis com a família. Evite a rotina com a pessoa amada. As finanças e trabalho estão em ascensão. Procure somente não descuidar da aparência. C. 528 M. 1479

Peixes – As oportunidades devem bater a sua porta no trabalho. Conte com apoio da pessoa amada e família. Fase de muita energia positiva. Aceite convites para se divertir. C. 683 M. 5112

