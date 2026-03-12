Horóscopo: energia dos astros muda hoje; veja o impacto no seu signo

Os movimentos dos astros indicam mudanças importantes para os signos neste dia. Em alguns casos, o momento favorece decisões no trabalho ou oportunidades financeiras. Entretanto, para outros signos, a fase pede cautela com gastos, emoções e relações pessoais. Portanto, acompanhar as previsões pode ajudar a organizar melhor os planos e lidar com os desafios do cotidiano.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Além disso, o horóscopo revela tendências para amor, família e vida profissional. Enquanto alguns signos vivem um período de expansão, outros precisam agir com mais equilíbrio e paciência. Assim, cada previsão traz orientações que podem contribuir para escolhas mais conscientes ao longo do dia.

Leia também: Horóscopo do dia indica avanços no amor e trabalho; confira

Previsão por signos

Áries

O momento exige atenção às finanças e controle emocional no ambiente familiar. A insegurança profissional pode surgir, portanto organize bem as mudanças que pretende realizar. Se possível, adie decisões importantes para depois do dia 20. C. 968 | M. 1401

Touro

Os astros indicam atenção especial à saúde. Um exame ou acompanhamento pode ajudar a evitar problemas futuros. Apesar disso, você tende a superar desafios financeiros. O período também pode estimular um afastamento temporário do convívio social, enquanto o amor permanece em harmonia. C. 820 | M. 2583

Gêmeos

O dia favorece conquistas na área de negócios. Parcerias ou sociedades podem trazer boas oportunidades. Entretanto, controle a impaciência para manter o equilíbrio nas relações. A fase indica expansão e crescimento. C. 573 | M. 9935

Câncer

Você entra em um período positivo para crescimento profissional e financeiro. Marte fortalece sua área de realizações e incentiva novos compromissos. Assim, o momento favorece iniciativas no trabalho e avanços importantes. C. 613 | M. 1196

Leão

Sua simpatia e capacidade de diálogo ganham destaque. O equilíbrio nas relações profissionais facilita negociações e decisões. Além disso, estudos e viagens aparecem protegidos. No amor, o período promete intensidade. C. 109 | M. 2064

Virgem

A fase favorece a resolução de assuntos familiares e financeiros. Sua dedicação ao trabalho tende a trazer resultados positivos. Portanto, mantenha o foco na organização e na colaboração com quem está ao seu redor. C. 702 | M. 6751

Mais signos

Libra

Este é um período produtivo para levar projetos e ideias adiante. Mudanças positivas podem surgir na família. Além disso, o dia favorece decisões financeiras e momentos de cuidado com a saúde, como aumentar a ingestão de água. C. 147 | M. 2628

Escorpião

O momento traz apoio em negócios e atividades profissionais. Assim, você tende a afastar pessoas negativas e recuperar o equilíbrio no ambiente familiar. No amor, a fase indica segurança emocional. C. 090 | M. 4842

Sagitário

Com a Lua em seu signo, novas oportunidades surgem na vida profissional. Desse modo, o dia favorece a organização de projetos e o apoio às pessoas próximas. Entretanto, o amor pode trazer momentos de ciúme. C. 486 | M. 5232

Capricórnio

O período pede atenção e cautela. A Lua pode provocar insatisfação com colegas ou familiares. Portanto, evite novos gastos e não permita interferências nos seus negócios. No amor, cuidado com intrigas. C. 651 | M. 3619

Aquário

O dia favorece a solução de questões profissionais e financeiras. Entretanto, será importante manter o planejamento, pois um período de alerta se aproxima. Assim, evite riscos em gastos desnecessários. C. 924 | M. 7573

Peixes

O momento favorece a busca por sonhos e novos objetivos. O diálogo com a família ganha força e pode trazer resultados positivos. Além disso, confiar na intuição pode ajudar em decisões no amor e no trabalho. C. 335 | M. 0379