Horóscopo: previsões astrológicas para 30 de dezembro de 2025
Enfrenta resistências quando necessário e, por isso, associa o sucesso às conquistas materiais.
Capricórnio segue determinado na busca por estabilidade financeira e não economiza energia para alcançar seus objetivos. Desse modo, enfrenta resistências quando necessário e, por isso, associa o sucesso às conquistas materiais.
Além disso, demonstra raciocínio acima da média, o que favorece áreas ligadas às ciências exatas, como matemática, economia, engenharia, física e desenho industrial.
Quem nasceu hoje
É alguém com capacidade de promover mudanças significativas no ambiente em que vive. Isso porque, expressa suas opiniões de forma direta e não recua diante de desafios. Desse modo, o caráter firme o coloca em evidência tanto na vida pessoal quanto na profissional. Carisma e força de vontade marcam sua trajetória.
Alerta
Os taurinos permanecem em alerta ao longo do dia. Assim, a recomendação é manter a rotina e organizar as finanças com atenção. Isso porque, mudanças no trabalho devem ficar para depois desse período. Então, os astros pedem calma, equilíbrio emocional e pensamentos positivos. Viagens seguem neutras.
Previsões
- Áries – A Lua transita em seu signo e renova suas energias. Então, planeje a passagem de ano com atenção ao que o coração pede. Isso porque, encontros com familiares e a pessoa amada trazem bem-estar. A saúde segue equilibrada. Viagens estão favorecidas. C. 338 | M. 9202
- Touro – Você atravessa o alerta com a Lua na 12ª casa. Manter a rotina ajuda a evitar desgastes. Pode surgir a sensação de incompreensão familiar. Então, fale com clareza e cuide da saúde. Evite viagens. C. 420 | M. 7143
- Gêmeos – O dia favorece o planejamento da virada do ano, mesmo em alerta. Dessa forma, organize viagens, festas e jantares com antecedência. Assim, aceite convites de parentes e amigos. Evite discussões no ambiente doméstico. C. 015 | M. 3754
- Câncer – O amor e a criatividade caminham juntos hoje. Programe o Ano Novo e as férias com leveza. Então, evite reclamações e valorize o convívio com familiares e amigos. Vênus intensifica a paixão. Mas, a saúde em alta. C. 887 | M. 2479
- Leão – Você conta com apoio da família e de parentes ao longo do dia. Há renovação emocional e maior compreensão nas relações. Dessa forma, o momento favorece viagens, compras e a organização da festa de fim de ano. Saúde e amor em evidência. C. 258 | M. 5516
- Virgem – A entrada do novo ano promete alegrias. Projetos avançam conforme o esperado e as relações profissionais seguem harmoniosas. Negócios caminham bem. O amor ganha força com união. Além disso, a sorte também pode surpreender. C. 574 | M. 0691
Outras previsões
- Libra – O dia pede dedicação ao planejamento da virada do ano em família. Aceitar convites para viagens e festas traz animação. Assim, o clima favorece a paixão. Parcerias com Áries e Câncer ajudam. Saúde equilibrada. C. 706 | M. 4064
- Escorpião – Você recebe apoio de pessoas ligadas ao trabalho ou aos negócios. Convites para festas e viagens surgem ao longo do dia. Então, mantenha o otimismo e busque a companhia da família. O amor traz boas surpresas. C. 790 | M. 1856
- Sagitário – A fase garante tranquilidade para aproveitar momentos com a família. Planeje encontros, viagens e a ceia de Ano Novo. Assim, quem enfrentou dificuldades no amor percebe novidades positivas. Evite críticas aos amigos. C. 149 | M. 9925
- Capricórnio – Você deixa para trás uma fase mais difícil. Sol, Marte e Vênus em seu signo favorecem decisões e trazem equilíbrio. Assim, a passagem de ano tende a ser tranquila. O organismo mostra sinais de recuperação. Aproveite. C. 615 | M. 2436
- Aquário – O dia pede controle dos impulsos e das críticas. Não crie expectativas sobre terceiros. Dessa forma, a rotina ajuda, mas uma viagem curta, especialmente ao litoral, pode fazer bem. Seja compreensivo no amor e com taurinos. C. 469 | M. 3387
- Peixes – O ambiente familiar está harmonioso. Você pode sair da rotina e aceitar convites para o Ano Novo. Momentos especiais ao lado de parentes e amigos fortalecem os vínculos. Desse modo, o amor pede participação e entrega. C. 028 | M. 9795
