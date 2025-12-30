Horóscopo: previsões astrológicas para 30 de dezembro de 2025

Capricórnio segue determinado na busca por estabilidade financeira e não economiza energia para alcançar seus objetivos. Desse modo, enfrenta resistências quando necessário e, por isso, associa o sucesso às conquistas materiais.

Além disso, demonstra raciocínio acima da média, o que favorece áreas ligadas às ciências exatas, como matemática, economia, engenharia, física e desenho industrial.

Quem nasceu hoje

É alguém com capacidade de promover mudanças significativas no ambiente em que vive. Isso porque, expressa suas opiniões de forma direta e não recua diante de desafios. Desse modo, o caráter firme o coloca em evidência tanto na vida pessoal quanto na profissional. Carisma e força de vontade marcam sua trajetória.

Alerta

Os taurinos permanecem em alerta ao longo do dia. Assim, a recomendação é manter a rotina e organizar as finanças com atenção. Isso porque, mudanças no trabalho devem ficar para depois desse período. Então, os astros pedem calma, equilíbrio emocional e pensamentos positivos. Viagens seguem neutras.

Previsões

Áries – A Lua transita em seu signo e renova suas energias. Então, planeje a passagem de ano com atenção ao que o coração pede. Isso porque, encontros com familiares e a pessoa amada trazem bem-estar. A saúde segue equilibrada. Viagens estão favorecidas. C. 338 | M. 9202

Touro – Você atravessa o alerta com a Lua na 12ª casa. Manter a rotina ajuda a evitar desgastes. Pode surgir a sensação de incompreensão familiar. Então, fale com clareza e cuide da saúde. Evite viagens. C. 420 | M. 7143

Gêmeos – O dia favorece o planejamento da virada do ano, mesmo em alerta. Dessa forma, organize viagens, festas e jantares com antecedência. Assim, aceite convites de parentes e amigos. Evite discussões no ambiente doméstico. C. 015 | M. 3754

Câncer – O amor e a criatividade caminham juntos hoje. Programe o Ano Novo e as férias com leveza. Então, evite reclamações e valorize o convívio com familiares e amigos. Vênus intensifica a paixão. Mas, a saúde em alta. C. 887 | M. 2479

Leão – Você conta com apoio da família e de parentes ao longo do dia. Há renovação emocional e maior compreensão nas relações. Dessa forma, o momento favorece viagens, compras e a organização da festa de fim de ano. Saúde e amor em evidência. C. 258 | M. 5516

Virgem – A entrada do novo ano promete alegrias. Projetos avançam conforme o esperado e as relações profissionais seguem harmoniosas. Negócios caminham bem. O amor ganha força com união. Além disso, a sorte também pode surpreender. C. 574 | M. 0691

Outras previsões