Horóscopo: veja as previsões astrológicas para 1º de janeiro de 2026

Capricórnio se destaca pela determinação e pela firmeza nas próprias convicções. Assim, quando define uma meta, segue até o fim, mesmo diante de desafios. Desse modo, age com disciplina e dedicação total ao trabalho. Contudo, essa entrega intensa pode levar ao afastamento do convívio social e à redução dos momentos de lazer e descanso.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa de personalidade forte e presença marcante. Isso porque, tem grande potencial para alcançar sucesso em qualquer atividade que assumir. Assim, valoriza o lar e mantém forte ligação com a família.

Precisa apenas cuidar melhor da aparência e do bem-estar físico. Cativante, inteligente e leal, conquista facilmente a confiança dos outros.

Alerta

Os geminianos passam o primeiro dia do ano em alerta. Então, os astros recomendam manter a rotina e evitar conflitos. Assim, procure não criar situações desagradáveis, sobretudo com o par afetivo e com familiares. A calma será essencial.

Signos

Áries – A fase é positiva e traz boas oportunidades. Assim, aproveite para estar mais próximo da família. Há chances de obter dinheiro extra. Jogos e apostas estão favorecidos. Então, reúna-se com quem ama para celebrar o dia. C. 282 | M. 0629

Touro – O dia traz dinamismo e disposição para resolver assuntos pessoais. Assim, as influências são favoráveis. Mudanças no lar tendem a trazer equilíbrio. Busque harmonia no relacionamento. Além disso, viagens e passeios estão em alta. C. 407 | M. 8972

Gêmeos – Você segue em alerta neste primeiro dia do ano. Então, a orientação é manter a rotina e controlar a irritação. Desse modo, evite desgastes por motivos pequenos. O amor apresenta sinais de ciúmes. Atenção ao orçamento e à alimentação. C. 625 | M. 1091

Câncer – O dia favorece a organização de mudanças pessoais. Assim, a saúde está fortalecida. Aceite convites para estar ao lado da família. Dessa forma, o amor se manifesta com carinho e acolhimento. C. 748 | M. 2694

Leão – Surge o desejo de promover mudanças importantes. Então, planeje tudo com cuidado para alcançar bons resultados. O momento favorece a convivência com o amor e a família. Assim, viagens e passeios seguem positivos. C. 539 | M. 4352

Virgem – Você consegue organizar o lar da forma que gosta. Além disso, as finanças apresentam melhora. O dia será tranquilo. Aproveite para curtir momentos com o amor e a família. Então, lazer e diversão estão indicados. C. 193 | M. 9714

Outros signos