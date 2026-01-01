Horóscopo: veja as previsões astrológicas para 1º de janeiro de 2026
Essa entrega intensa pode levar ao afastamento do convívio social e à redução dos momentos de lazer e descanso.
Capricórnio se destaca pela determinação e pela firmeza nas próprias convicções. Assim, quando define uma meta, segue até o fim, mesmo diante de desafios. Desse modo, age com disciplina e dedicação total ao trabalho. Contudo, essa entrega intensa pode levar ao afastamento do convívio social e à redução dos momentos de lazer e descanso.
Quem nasceu hoje
É uma pessoa de personalidade forte e presença marcante. Isso porque, tem grande potencial para alcançar sucesso em qualquer atividade que assumir. Assim, valoriza o lar e mantém forte ligação com a família.
Precisa apenas cuidar melhor da aparência e do bem-estar físico. Cativante, inteligente e leal, conquista facilmente a confiança dos outros.
Alerta
Os geminianos passam o primeiro dia do ano em alerta. Então, os astros recomendam manter a rotina e evitar conflitos. Assim, procure não criar situações desagradáveis, sobretudo com o par afetivo e com familiares. A calma será essencial.
Signos
- Áries – A fase é positiva e traz boas oportunidades. Assim, aproveite para estar mais próximo da família. Há chances de obter dinheiro extra. Jogos e apostas estão favorecidos. Então, reúna-se com quem ama para celebrar o dia. C. 282 | M. 0629
- Touro – O dia traz dinamismo e disposição para resolver assuntos pessoais. Assim, as influências são favoráveis. Mudanças no lar tendem a trazer equilíbrio. Busque harmonia no relacionamento. Além disso, viagens e passeios estão em alta. C. 407 | M. 8972
- Gêmeos – Você segue em alerta neste primeiro dia do ano. Então, a orientação é manter a rotina e controlar a irritação. Desse modo, evite desgastes por motivos pequenos. O amor apresenta sinais de ciúmes. Atenção ao orçamento e à alimentação. C. 625 | M. 1091
- Câncer – O dia favorece a organização de mudanças pessoais. Assim, a saúde está fortalecida. Aceite convites para estar ao lado da família. Dessa forma, o amor se manifesta com carinho e acolhimento. C. 748 | M. 2694
- Leão – Surge o desejo de promover mudanças importantes. Então, planeje tudo com cuidado para alcançar bons resultados. O momento favorece a convivência com o amor e a família. Assim, viagens e passeios seguem positivos. C. 539 | M. 4352
- Virgem – Você consegue organizar o lar da forma que gosta. Além disso, as finanças apresentam melhora. O dia será tranquilo. Aproveite para curtir momentos com o amor e a família. Então, lazer e diversão estão indicados. C. 193 | M. 9714
Outros signos
- Libra – Prepare-se para um período positivo ao lado da família e de amigos próximos. Então, confie na sua capacidade e avance em objetivos pessoais. O amor oferece apoio. A saúde segue em bom equilíbrio. C. 374 | M. 6586
- Escorpião – As condições favorecem a conquista dos seus objetivos. Você retoma o prazer da convivência amorosa. Assim, planeje o primeiro dia do ano ao lado de quem gosta. Viagens estão favorecidas. C. 906 | M. 7235
- Sagitário – O dia traz satisfação nas amizades, viagens e encontros familiares. Desse modo, a pessoa amada proporciona alegria e afeto. O clima é ideal para confraternizações. C. 010 | M. 3403
- Capricórnio – O período de aniversário renova suas energias. Aproveite para fortalecer contatos e melhorar a vida afetiva. Então, confie na intuição e valorize os encontros. O apoio da família e do amor faz diferença. C. 718 | M. 5860
- Aquário – Busque ambientes tranquilos e pessoas otimistas. O dia pede proximidade com o par afetivo. Assim, aproveite este primeiro dia do ano junto à família. C. 154 | M. 8241
- Peixes – Você recebe apoio das pessoas próximas. Assim, nada interfere negativamente nas finanças. O amor se mostra romântico e delicado. O dia favorece a convivência familiar. C. 361 | M. 9153
