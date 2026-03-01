Isolado no Progressistas, para onde vai Evair de Melo?

A decisão do Progressistas de declarar apoio ao projeto do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) para o comando do Palácio Anchieta não apenas isolou o deputado federal Evair de Melo dentro da própria legenda, como também o empurrou para um tabuleiro onde as alternativas existem, mas, em alguns cenários, limitadas, principalmente se o objetivo for mais ambicioso do que a simples reeleição à Câmara dos Deputados.

Hoje, o caminho viável fora do Progressistas passa por uma análise das vagas ao Senado Federal, que já estão sendo disputadas antes do início oficial do jogo.

No PSD, por exemplo, caso Evair tenha interesse na majoritária, o cenário é particularmente desafiador, para não dizer impossível, uma vez que circula com força a possibilidade de dois pesos-pesados entrarem na disputa: o ex-governador Paulo Hartung e o ex-prefeito Sérgio Meneguelli (Republicanos), que estuda migrar para a sigla para justamente concorrer a uma vaga para o Senado. A menos que alguém recue, nesse contexto, os planos do Evair só vingam se for para reeleição como deputado federal.

Outra alternativa, é o PSDB, comandado pelo prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, até então pré-candidato ao comando do Palácio Anchieta. Entretanto, após se unir ao prefeito de Vitória e também pré-candidato ao Governo do Estado, Lorenzo Pazolini (Republicanos), o prefeito canela-verde passou a cogitar a possibilidade de disputar a vaga para o Senado.

Nesse contexto, especulou-se até a possibilidade de Evair de Melo compor a chapa como vice-governador ao lado de Pazolini e Arnaldinho, o que, segundo interlocutores do poder, já foi descartada, restando para Evair espaço apenas para composição na chapa proporcional.

Por ser aliado de primeira hora do ex-presidente da República Jair Bolsonaro, Evair poderia até buscar refúgio no PL. Porém, essa alternativa é delicada, uma vez que a vaga ao Senado já tem dona: Maguinha Malta, filha do senador e presidente estadual da sigla no Espírito Santo, Magno Malta, que não abre mão disso. Além do mais, há fortes rumores de que os bolsonaristas capixabas não têm boas relações.

Sobra, portanto, o Republicanos. Comandado no Espírito Santo por Erick Musso, o Republicanos trabalha com foco no Poder Executivo estadual, mas ainda não fechou completamente a equação do Senado. Caso Evair tenha, de fato, interesse em disputar uma das vagas, esse pode ser o campo onde sua candidatura não nasce bloqueada.

Entretanto, se para o Senado Federal as portas estão quase fechadas, para a composição da chapa proporcional estão escancaradas. Nesse contexto, Evair de Melo apresenta-se como um quadro político dos sonhos, seja para qual for a legenda que ele decida ir, uma vez que tem capital político e seria um grande puxador de votos.

Nas eleições de 2022, foi o terceiro deputado federal mais votado do Espírito Santo, sendo reeleito com 75.034 votos.