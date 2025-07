Jingle e slogan: como gravar sua marca na cabeça do eleitor

Por Darlan Campos

Em um cenário eleitoral cada vez mais saturado de informação, o eleitor pode até esquecer seu plano de governo. Mas dificilmente esquece um bom jingle. Ou um slogan poderoso. Esses dois elementos não são apenas detalhes criativos — eles são a memória afetiva da sua candidatura. Por isso, neste artigo, vamos explorar como o slogan e o jingle se transformam em ferramentas estratégicas e emocionais.

Você vai aprender a criar um slogan que represente a essência da campanha e a transformá-lo em um jingle que emocione. Tudo isso de forma planejada e com foco em resultados.

Slogan e jingle: estratégia e emoção que colam na memória

Segundo Darlan Campos, no livro Planejamento e Estratégia de Campanha Eleitoral, “a política é feita de símbolos. Quando a mensagem vira canto, ela alcança mais corações do que argumentos”.

O slogan posiciona. O jingle conecta. Ambos são ferramentas de comunicação emocional que ajudam a tornar uma candidatura inesquecível. Eles geram reconhecimento instantâneo, adesão simbólica e empatia com os valores da campanha.

O que faz um bom slogan funcionar?

Um bom slogan condensa em poucas palavras a proposta de valor da campanha. Ele é a assinatura que acompanha o candidato em cada aparição, cada santinho, cada postagem.

Para ser eficaz, ele precisa ser:

Curto : até 5 palavras.

: até 5 palavras. Claro : sem ambiguidade.

: sem ambiguidade. Memorável : fácil de repetir.

: fácil de repetir. Emocional : deve gerar empatia, orgulho ou vontade de agir.

: deve gerar empatia, orgulho ou vontade de agir. Identitário: refletir um valor, atitude ou proposta do candidato.

Exemplos práticos de bons slogans:

Coragem pra fazer

Mais ação, menos discurso

Gente como a gente

Antes de definir, teste versões com o seu público. Ouça como ele reage. Um bom slogan é aquele que as pessoas repetem espontaneamente. Em campanhas profissionais, ele é o primeiro passo para uma mensagem marcante.

Quando o slogan vira música: do texto à emoção cantada

O jingle é a emoção cantada da sua campanha. Ele traduz em ritmo, voz e melodia aquilo que o slogan afirma. E tem um poder simbólico fortíssimo: transforma a mensagem em experiência sensorial.

Um bom jingle deve:

Ter melodia simples e fácil de lembrar

e Usar linguagem popular , próxima da base eleitoral

, próxima da base eleitoral Escolher vozes e instrumentos que combinem com a identidade do candidato

A emoção está no centro do jingle. Um candidato combativo pode usar batidas rápidas e refrões energéticos. Um candidato comunitário, por outro lado, pode optar por melodias que remetam à família, esperança e tradição.

Repetição: o caminho para virar marca

Não basta criar. É preciso repetir.

Um bom slogan só vira marca se for repetido até se tornar natural para o eleitor. E isso significa:

Inserir a frase em todos os materiais de campanha

Repeti-la em discursos e entrevistas

Usá-la como chamada em redes sociais

Estimular que a equipe também a utilize na comunicação

Quando o slogan é cantado no jingle, falado pelo candidato e estampado no santinho, ele deixa de ser apenas uma frase: vira um símbolo de identidade. É assim que se constrói memória política.

Gatilhos emocionais e a força do simbólico

A neurociência e o marketing político já comprovaram: o eleitor decide com emoção, e justifica com razão. E o que emociona é aquilo que toca.

Slogan e jingle funcionam como gatilhos emocionais. Eles ativam memórias, sensações, pertencimentos. Eles fazem o eleitor sentir antes de pensar.

A memória política é sonora. Campanhas bem-sucedidas criam “trilhas sonoras” que acompanham o eleitor mesmo depois do fim da eleição.

Conclusão: transforme sua ideia em canto popular

Campanhas que deixam marcas são aquelas que conseguem transformar suas ideias em palavras que tocam e sons que ficam.

O bom slogan é aquele que o eleitor repete sem perceber. O bom jingle é aquele que ele canta mesmo sem querer.

Se você quer vencer, comece por emocionar. Essa pode ser a diferença entre ser esquecido e ser lembrado.

*** Darlan Campos é consultor em marketing político, escritor e professor.

Autor dos livros: “Planejamento e Estratégia em Campanha Eleitoral” (2024). “Marketing Político – construção de candidaturas vitoriosas” (2020), “Nas ruas e nas redes – estratégias de marketing político” (2017) e também é organizador e um dos autores do livro “Marketing Político no Brasil” (2022). Diretor-executivo da República Marketing Político ( www.republicamarketingpolitico.com.br ), membro fundador do CAMP (Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político) e professor na RenovaBR – maior escola de formação política.