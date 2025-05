Lançamentos mais recentes apostam em inovação e sabores autênticos

Por Leandro Fidélis

O cenário cervejeiro do Espírito Santo vive um momento de efervescência criativa com os mais recentes lançamentos de quatro importantes marcas do estado. Unindo tradição, inovação e ingredientes regionais, as novas receitas refletem não apenas o cuidado técnico dos mestres cervejeiros, mas também o desejo de aproximar o consumidor de experiências sensoriais únicas e marcantes.

Direto de Ibatiba, a Cervejaria Panzert, uma das mais premiadas da região do Caparaó, apresenta ao mercado sua Pilsen Low Carb, que chega com uma proposta ousada: zero açúcar e a menor caloria por 100 ml do mercado. Pensada para quem busca equilíbrio entre sabor e um estilo de vida mais saudável, a cerveja combina leveza e refrescância, mantendo o perfil clássico das Pilsens, com um toque de inovação que agrada tanto aos entusiastas quanto aos iniciantes no mundo das artesanais.

Já a Cervejaria Aurora, de Venda Nova do Imigrante, trouxe um lançamento perfeito para o clima das montanhas: a Radler de Tangerina, revelada durante o 9º Polenta Off Road, que terminou ontem na cidade. Com baixo teor alcoólico e feita com suco natural de mexerica, marca registrada da casa, a bebida caiu como uma luva entre os atletas e visitantes do evento. Refrescante, leve e com alto teor de carboidratos, é uma excelente pedida para quem quer se hidratar com estilo e sabor após uma trilha, pedal ou corrida.

Quem também surpreendeu foi a Cervejaria Mula Ruge, de Domingos Martins, com sua nova Double Hazy IPA, elaborada com uma única variedade de lúpulo (single hopped) e 7,6% de teor alcoólico.

Fechando essa safra criativa, uma parceria entre a Cervejaria Pedra Azul, de Pedra Azul, e a Fratelli Reggiani, de Vitória, resultou em uma Catharina Sour de dupla personalidade frutada. Inspirados pelo fato de ambos estarem desenvolvendo receitas com o estilo reconhecidamente brasileiro, os cervejeiros Felipe Reggiani e Vinícius Gagno Modolo decidiram unir forças — e frutas. A base da cerveja leva araçaúna, colhida do quintal da Fratelli, e morangos da região de Pedra Azul. O resultado é uma bebida de frescor acentuado, cor vibrante e acidez equilibrada, onde a potência da araçaúna se destaca sem ofuscar a delicadeza do morango.

Os quatro lançamentos reforçam a criatividade e a excelência técnica das cervejarias artesanais capixabas, que seguem colocando o Espírito Santo no mapa nacional da cultura cervejeira. Da leveza funcional da Pilsen Low Carb à ousadia tropical da Catharina Sour, passando pela refrescância da Radler de Tangerina e a potência lupulada da Double Hazy IPA, o público encontra motivos de sobra para explorar novos sabores e brindar com orgulho à produção local.

