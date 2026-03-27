Lavandário de Pedra Azul lança cerveja artesanal de lavanda

Por Leandro Fidelis

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O Lavandário Pedra Azul, em Domingos Martins, celebrou na última sexta-feira (13) o lançamento da cerveja artesanal de lavanda. A novidade é resultado de uma parceria com a Piwo Cervejaria Rural, de Venda Nova do Imigrante, e nasce com a proposta de traduzir em sabor a experiência sensorial já conhecida por quem visita o campo de flores.

A base é a cerveja estilo Catharina Sour e sua idealização partiu da proprietária do lavandário, Leice Ortega. Há dois anos, ela buscava uma forma de transformar a lavanda cultivada no local em um produto diferenciado.

“Eu faço testes há muito tempo, mas nunca dava certo. Mas, finalmente, em parceria com a Piwo, chegamos aonde queríamos. O Tedesko (cervejeiro da Piwo) foi demais. A cerveja ficou deliciosa”, conta. Segundo Leice, o grande diferencial está na autenticidade do sabor, obtido diretamente das flores.

O processo de produção respeitou a essência da matéria-prima. “Ele conseguiu pegar exatamente o sabor da lavanda, a partir das nossas próprias flores, e não com essência de lavanda”, afirma. O resultado é uma bebida que preserva o frescor e o aroma natural da planta.

O lançamento foi recebido com entusiasmo pelos visitantes, especialmente pelo público masculino, segundo a proprietária. “Estamos muito felizes em apresentar para os nossos clientes o produto mais pedido e mais esperado, principalmente pelos homens que visitam o lavandário”.

Inicialmente disponível como chopp, a bebida deverá em breve ser comercializada também em latas, ampliando seu alcance e consolidando-se como um dos principais atrativos do espaço.