Luciano Pingo desponta entre nomes cotados para representar o Caparaó como deputado

O ex-prefeito de Ibatiba e pré-candidato a deputado estadual Luciano Pingo reúne uma combinação de experiência administrativa, atuação política e articulação institucional. Mas o que o credencia, de fato, a disputar uma vaga na Assembleia Legislativa do Espírito Santo?

Sua trajetória política foi construída principalmente na gestão municipal e na defesa do municipalismo. Um dos principais diferenciais de Pingo é a experiência acumulada tanto no Poder Legislativo municipal quanto no Poder Executivo de Ibatiba.

Ele já atuou como vereador e posteriormente se tornou prefeito, sendo reeleito. Essa vivência lhe deu contato direto com os desafios da gestão pública.

“Como prefeito, vivi os desafios mais duros da gestão pública. Em muitos momentos foi preciso ter pulso firme para tomar decisões difíceis, responsabilidade para equilibrar as contas públicas e coragem para enfrentar problemas que muitos preferem evitar. É exatamente essa experiência que me diferencia”, afirma Pingo.

Outro ponto que fortalece sua candidatura é a atuação regional e municipalista. Atualmente, ele atua como subdiretor da Casa dos Municípios da Assembleia Legislativa e Presidente da Fundação Ulisses Guimarães (FUG) no Espírito Santo.

Entretanto, Luciano Pingo foi presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo (AMUNES) e se tornou o primeiro líder da entidade vindo do Caparaó Capixaba, além de ser o presidente mais jovem da história da instituição. Nesse cargo, ampliou o diálogo entre prefeituras e o governo estadual, defendendo pautas ligadas à autonomia municipal, repasse de recursos e fortalecimento da estrutura administrativa das cidades.

Quem já esteve à frente de uma prefeitura sabe: muitas vezes o município tem vontade de fazer, tem projeto para executar, mas depende de leis, recursos e decisões que são tomadas no parlamento estadual, ressaltou.

A base política também se apoia em uma agenda voltada para o desenvolvimento do Sul do Espírito Santo, especialmente da região do Caparaó. Para Luciano Pingo a região do Caparaó precisa ser ainda mais reconhecida dentro do Espírito Santo.

Minha principal motivação é fortalecer a representatividade dos municípios capixabas, porque é nas cidades que a vida realmente acontece. O Caparaó e o Sul do Espírito Santo precisam de mais voz, presença e respeito. É por isso que eu estou nessa caminhada.

Pingo faz parte do grupo político liderado pelo governador Renato Casagrande (PSB), que, em abril, vai passar o comando do Poder Executivo para o vice-governador e pré-candidato ao Governo do Estado, Ricardo Ferraço (MDB).

Apesar disso, o pré-candidato ao Poder Legislativo estadual, ressalta que busca construir uma imagem de diálogo suprapartidário. Ele destaca que, durante sua gestão como prefeito de Ibatiba, trabalhou com governos federais de diferentes orientações políticas.