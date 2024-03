Lula deu um pito em Gleisi

Por Leandro Mazzini

Com Walmor Parente, Carol Purificação, Isabele Mendes e Luiza Melo

Enrosco

Executivos da Paper Excellence reclamam das ações contrárias à compra da Eldorado Celulose, mas segundo analistas a empresa está satisfeita com o enrosco: com a briga na Justiça, a Paper bloqueia planos de expansão da Eldorado e impede o crescimento da brasileira, que seria sua principal concorrente. Com o congelamento dos planos de investimentos da Eldorado, a Paper avança no mercado internacional de celulose. A Eldorado projeta construção de sua segunda linha de produção, que elevaria a capacidade anual de produção de 1,8 milhão para 4 milhões de toneladas. A Coluna apurou que a Paper, sua sócia minoritária, rejeitou o investimento. A Paper disputa na Justiça com a J&F o controle acionário da Eldorado, proprietária ou arrendatária de cerca de 400 hectares de terras. A empresa (Paper) enviou nota em que nega estar bloqueando a expansão da Eldorado, mas admite que só faria o investimento na duplicação da fábrica se assumisse o controle da empresa.

Ausência & pito

O ex-ministro José Dirceu comemorou 78 anos em Brasília com grande festa e um desfile de figuras suprapartidárias. A ausência mais notada foi a da presidente do PT, deputada Gleisi Hoffman. O presidente Lula da Silva deu um pito em Gleisi. Ele lembrou que seu cargo é institucional.

Batom no PL

Presidente de um PL com cara e DNA de machão bolsonarista, Valdemar Costa Neto corre para cumprir a lei e filiar mulheres para as campanhas municipais, e fazer jus aos quase R$ 900 milhões do fundo eleitoral. Um terço disso deve ser investido em candidaturas femininas. Planejou centenas de diretórios do PL Mulher e conta com Michelle Bolsonaro como garota-propaganda.

Lula x Mandela

Alçado a presidente da República pela 3ª vez, Lula da Silva tem chances de fazer História como o presidente mais longevo do País eleito democraticamente, mas preferiu sair da cadeia com perfil vingativo, embora pudesse copiar Nelson Mandela. O petista insiste no rancor com seus algozes do Judiciário, e há quem aponte suas digitais na degola de Deltan Dallagnol e pressão para cassação de Sergio Moro.

Cheque legal

Em meio aos debates sobre o futuro de Jair Bolsonaro e a esposa Michelle, há uma determinação que não muda no PL: ambos devem ter os salários em dia. Principalmente ela.

Tiro certeiro

O senador Ciro Nogueira deu tiro certeiro na falácia dos militares que agora posam de heróis nos depoimentos à PF: se ouviram planos de golpe e não denunciaram no ato, prevaricaram. Agora é muito fácil aumentar teorias para se livrar da cela.

ESPLANADEIRA

# Raphaella Souza apresenta show “Rock Sessions”, dia 23, no Jungle Garden Pub, Botafogo/RJ. # CAPEMISA Seguradora se torna signatária da ONU Mulheres. # Recovery: pesquisa revela que 46% dos inadimplentes do País estão na região Sudeste. # CACD e Vittude anunciam parceria para auxiliar na saúde mental dos alunos que prestam concursos públicos. # Itabus inaugurou a Era do Marketing Móvel com o lançamento do “Busdoor to Business” na Super Rio Expofood. # Pormade apresenta, na Revestir 2024, as portas ACM modelos Dritto e Eleganza.

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM