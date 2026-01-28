Moda masculina hoje: comportamento, estilo e identidade

O comportamento do homem moderno mudou. E a moda acompanhou.

Nos últimos anos, percebo claramente no atendimento diário que o homem mudou a forma de se relacionar com a roupa. Isso não é sensação pessoal, é comportamento de mercado. Estudos na área de moda e consumo mostram que o vestuário masculino deixou de ser apenas funcional e passou a ser uma extensão da identidade do homem moderno. Ele não veste só por vaidade, veste para comunicar quem ele é.

Hoje, o homem está mais consciente da própria imagem, mais atento ao caimento, ao conforto e à qualidade das peças. Pesquisas sobre consumo masculino apontam que ele procura mais, compara mais e se envolve mais com a escolha do que vestir, algo que não acontecia com tanta força anos atrás. A compra deixou de ser automática e passou a ser racional e estratégica.

Outro ponto importante é a influência do digital. O acesso à informação, às referências visuais e ao conteúdo sobre estilo fez com que o homem se tornasse mais seguro para experimentar, mas também mais criterioso. Ele não quer exagero. Quer coerência. Quer roupas que façam sentido para a rotina real, para o trabalho, para os momentos de lazer e para a imagem que ele constrói no dia a dia.

O que vemos hoje no mercado masculino é uma valorização clara de conforto, funcionalidade e estética alinhadas. Tecidos tecnológicos, modelagens inteligentes e peças versáteis não são tendência passageira, são resposta direta a um novo comportamento. O homem moderno não busca moda por vaidade vazia. Ele busca clareza, praticidade e identidade.

No fim das contas, vestir bem deixou de ser sobre aparência e passou a ser sobre posicionamento.

*** Bruno Oakes é empresário e especialista em moda masculina.