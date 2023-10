Modalidade de ensino EAD entra na mira do Ministério da Educação

Por Leandro Mazzini

Com Walmor Parente, Carol Purificação e Tom Camilo

EAD na mira

Depois de constatar o crescimento vertiginoso dos cursos de Ensino a Distância (EAD) – 189,1% entre 2018 e 2022 – o Ministério da Educação vai fazer um pente-fino na modalidade de ensino. Pedagogia é a graduação com maior procura, com cerca de 650 mil matrículas, seguida por administração (393 mil) e contabilidade (201 mil). Já na próxima semana, a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres) abrirá uma consulta pública para avaliar o ensino à distância para os cursos de Direito, Psicologia, Enfermagem e Odontologia. O objetivo é alterar e atualizar dispositivos da Portaria Normativa nº 11, de 20 de junho de 2017, assinada pelo então presidente Michel Temer, que afrouxou a abertura de cursos EAD.

Bunker

Qual destinação foi dada aos R$ 500 mil apreendidos em posse do ex-deputado federal Rocha Loures? E qual destinação foi dada aos R$ 51 milhões apreendidos em um bunker na Bahia do ex-ministro Geddel Vieira Lima? É o que o deputado federal Chico Alencar (PSOL/RJ) questionou à Polícia Federal – por meio de requerimento de informação – e, por ora, não teve nenhuma resposta.

Safra & Alfa

O Banco Safra adquiriu por R$ 1 bilhão o controle do conglomerado financeiro Alfa, da Administradora Fortaleza. Segundo o comunicado ao mercado, as duas instituições “seguirão suas atividades e operações separadas e de forma independente”. O Safra possui patrimônio líquido de R$ 24 bilhões, total de ativos de R$ 270 bilhões e recursos captados e administrados de R$ 300 bilhões.

Tiro no pé

Perdeu força a indicação do vice-procurador-geral, Paulo Gonet Branco, para o comando da PGR. Pesou contra ele, principalmente na avaliação de setores da bancada petista, a posição pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de seu então candidato a vice, Walter Souza Braga Netto (PL), por abuso de poder político em processos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Hidrogênio

O deputado federal Bacelar (PV/BA), relator da Comissão Especial de Transição Energética e Produção de Hidrogênio (CEEnergia), apresentou relatório preliminar onde propõe o Marco Legal do Hidrogênio de Baixo Carbono. A comissão espera que o texto seja apreciado até o dia 24. Após a aprovação do relatório, a CEEnergia pretende transformar o texto em um Projeto de Lei.

Apólices

Um dos piores pesadelos do agro brasileiro sempre foi o preço do seguro. A atividade depende de vários fatores e o clima é o pior deles, pois pode acabar com o sonho de um ano de trabalho. Empresas de tecnologia já oferecem às seguradoras ferramentas de análise combinada de clima e imagens de satélite. Tudo para garantir se a produção do ano é segura – ou não – e derrubar os preços das apólices.

ESPLANADEIRA

# Índice Stone Varejo aponta alta de 1,6% no setor em setembro. # Domino’s Pizza realiza campanha comemorativa para o Dia dos Professores. # Dados do CCEE mostram que setor elétrico movimentou R$ 644,3 milhões no Mercado de Curto Prazo em agosto. # Lilian Cardoso lança “O livro secreto do escritor” em São Paulo (21). # Arnaldo Jardim assume relatoria do PL do Combustível do Futuro. # Brainfarma e Equatorial investem R$ 20 mi em novas subestações de energia no DAIA, em Anápolis.

