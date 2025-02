Mudanças no primeiro escalão de Guaçuí

A Secretaria de Saúde de Guaçuí poderá passar por uma mudança nos próximos dias. O ex-secretário e atual vereador Edielson Rodrigues (PP) deverá retornar ao comando da pasta, substituindo Gustavo Batpires, que já está se despedindo do cargo.

Com a movimentação, a vaga de Rodrigues na Câmara poderá ser ocupada pelo primeiro suplente, Aroldo Montoni (PP), que já exerceu mandato como vereador.

Ex-secretário de Saúde e atual vereador, Edielson deverá assumir a Secretaria de Saúde de Guaçuí

=====================================================================================

Desafios na gestão de Ibatiba

A gestão do prefeito Luis Pancoti em Ibatiba já enfrenta desafios logo no início do mandato. Moradores relatam dificuldades em serviços essenciais, como a coleta de lixo, desorganização nas marcações de consultas. Além disso, universitários que dependem do transporte fornecido pela prefeitura afirmam que o ônibu frequentemente quebra durante o trajeto até a faculdade. Diante dos problemas, a população cobra soluções para que a administração municipal coloque os serviços em ordem.

Foto: Divulgação | PMI

=====================================================================================

‘Madrinha’ do Fundo Cidades

Durante a solenidade do Fundo Cidades – Adaptação às Mudanças Climáticas 2025, realizada nesta quarta-feira (19) em Vitória, lideranças políticas capixabas marcaram presença em um movimento que foi além do anúncio de investimentos.

A secretária de Governo Emanoela Pedroso, conhecida como a “madrinha” do Fundo, foi bastante requisitada pelos gestores municipais. O motivo é evidente: o programa prevê um investimento superior a R$ 200 milhões para fortalecer os municípios capixabas no enfrentamento às mudanças climáticas.

Foto: Divulgação | Governo do ES

=====================================================================================

Puxão de orelha

A Câmara de Vereadores de Muqui questionou a falta de comunicação do prefeito Camarão e do vice-prefeito Zé Marcos em relação à viagem que ambos realizaram na última semana para Brasília. Segundo Roberto Carrari, diretor-geral da Câmara, o Legislativo deveria ter sido informado previamente sobre a agenda da dupla na capital federal.

Carrari adiantou que a Câmara pretende regulamentar a obrigatoriedade dessa comunicação por meio de uma proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município (LOM).

Foto: Reprodução | Redes Sociais

=====================================================================================

Repensar trajetória

Na última segunda-feira (10), os deputados João Coser e Iriny Lopes subiram à tribuna da Assembleia Legislativa para celebrar os 45 anos do Partido dos Trabalhadores (PT) no Estado. Durante os discursos, destacaram a trajetória e as conquistas da sigla ao longo das décadas.

No entanto, apesar do tom otimista, o cenário político no Espírito Santo aponta para a necessidade de uma reavaliação interna na sigla. O desempenho do partido nas eleições municipais de 2024 foi considerado um fracasso, acendendo um alerta sobre o futuro da legenda no Estado.

=====================================================================================

Major capixaba indiciado ao lado de Bolsonaro

O major da reserva Angelo Martins Denicoli, morador de Colatina, foi indiciado pela Polícia Federal ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 32 investigados. Ele é apontado como um dos elos entre o grupo criminoso e o influenciador Fernando Cerimedo.

Foto: Reprodução | Redes Sociais

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM