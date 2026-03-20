Na sua opinião, quem representa a direita no Espírito Santo hoje?

No Espírito Santo, o campo da direita vive hoje um cenário de divisão e disputa por protagonismo político. De um lado, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), que se consolida como pré-candidato ao Governo do Estado, articulando alianças ao lado do deputado federal Evair de Melo (Progressistas), nome já associado ao bolsonarismo e com sinalização positiva do ex-presidente Jair Bolsonaro para a disputa ao Senado.

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Do outro lado, o senador Magno Malta (PL), figura histórica da direita capixaba e também pré-candidato ao Palácio Anchieta, mantém forte identificação com o eleitorado conservador e proximidade política com o clã Bolsonaro. Fortalecendo o projeto político familiar, surge Maguinha Malta (PL), pré-candidata ao Senado.

Apesar de compartilharem a mesma base ideológica e o apoio do ex-presidente, os dois blocos não caminham juntos. A relação distante entre Evair de Melo e Magno Malta impede, ao menos por enquanto, a construção de uma frente unificada da direita no Estado. Nos bastidores, a disputa é clara: ambos os grupos buscam se consolidar como o principal polo de representação conservadora no Espírito Santo.

Diante desse cenário, a pergunta que fica é: afinal, quem representa, de fato, a direita no Espírito Santo hoje?