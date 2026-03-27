Não viemos para ganhar

Por Pe. José Carlos Ferreira da Silva

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Ninguém veio ao mundo para ganhar nada. Viemos ao mundo para dar vida. No começo essa ideia parece estranha. A gente cresce ouvindo o contrário. Estude para ganhar. Trabalhe para ganhar. Esforce-se para ganhar. Como se a vida fosse uma espécie de grande recompensa esperando no fim de cada esforço.

Mas, olhando com calma, não é bem assim que as coisas funcionam. Ninguém chega aqui com garantias. Não existe promessa de facilidade, de reconhecimento ou de aplauso. A vida não entrega prêmios apenas porque existimos. O que ela entrega é tempo. E tempo é matéria-prima. Com ele, cada pessoa constrói alguma coisa.

Alguns dão vida através do cuidado. São aqueles que acolhem, que escutam, que ajudam quando ninguém está olhando. Outros dão vida criando: escrevem, ensinam, plantam, constroem, inventam caminhos onde antes havia só silêncio.

Há também quem dê vida com gestos pequenos. Um conselho na hora certa. Uma palavra que evita uma desistência. Um sorriso que muda o clima de um dia inteiro. Nada disso aparece em medalhas.

Dar vida não é sobre grandes feitos. É sobre presença. É sobre aquilo que deixamos acontecer ao nosso redor simplesmente porque existimos e escolhemos participar do mundo.

Quando alguém planta uma árvore, quando alguém educa uma criança, quando alguém estende a mão a quem caiu, ali a vida continua. Não porque alguém ganhou alguma coisa, mas porque alguém decidiu oferecer algo de si.

No fundo, esse é o verdadeiro sentido de estar aqui. Não acumular recompensas, mas multiplicar vida. No fim das contas, o que permanece não é aquilo que recebemos. É aquilo que ajudamos a nascer, crescer ou recomeçar no caminho de alguém.

*** Pe. José Carlos Ferreira da Silva é autor do livro Feridas Invisíveis: a realidade do sofrimento psíquico em padres e pastores decorrente da prática pastoral, publicado pela Editora Dialética. É mestre em Ciências da Religião, jornalista e psicólogo. Atualmente, é Vigário Episcopal para a Comunicação da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim e pároco da Paróquia Nosso Senhor dos Passos, no bairro Independência, em Cachoeiro de Itapemirim. É membro das Academias Iunense e Cachoeirense de Letras.