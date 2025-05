Novo Papa, novo rosto, mesma missão

Por Pe. José Carlos Ferreira da Silva

O Papa Francisco se foi. Cumpriu a sua missão com coragem, compaixão e coerência. Não foi apenas um líder religioso – foi um homem que ousou transformar, com gestos e palavras, uma Igreja muitas vezes distante em uma casa mais aberta, humana e consciente do mundo ao seu redor.

Seu pontificado marcou uma virada. Francisco levou a Igreja às periferias – não só geográficas, mas existenciais. Falou com os pobres e por eles. Denunciou a desigualdade como pecado e a indiferença como doença. Rejeitou os privilégios, optou pela simplicidade e nunca deixou de lembrar que a dignidade humana está acima de qualquer sistema econômico ou ideologia.

Mostrou ao mundo que a pobreza continua sendo uma chaga da humanidade, não por falta de recursos, mas por falta de vontade política e solidariedade. Foi incansável ao lembrar que a guerra é sempre uma derrota — de todos, para todos — e que, num mundo marcado por conflitos, o único caminho possível é o da fraternidade.

Francisco fez questão de afirmar, dia após dia, que pertencemos a uma única e grande família humana. Nenhuma fé verdadeira pode servir de pretexto para a exclusão, o ódio ou a violência. Nenhuma estrutura eclesial deve se sobrepor ao Evangelho. Com ele, a Igreja aprendeu a escutar mais, julgar menos, acolher melhor.

Agora ele se foi. E nos deixa com a responsabilidade de manter viva a chama do que construiu. É hora de acolher aquele que Deus escolher e será eleito pelos cardeais. Mas o novo Papa não começará do zero. Herdará não apenas uma instituição, mas uma inspiração viva. O desafio que terá pela frente será o de continuar, com fidelidade e coragem, a missão de uma Igreja em saída, que não teme sujar os pés na estrada do mundo.

E, desde já, damos as boas-vindas ao novo Papa. Sabemos que não será uma cópia de Francisco — nem deve ser. Terá seu próprio rosto, sua própria voz, sua própria missão. Mas já o amamos. Porque amamos a Igreja viva, em movimento, que respira o Espírito. Que venha com fé, com força e com o coração aberto. Estamos com ele. E seguimos juntos.

*** Pe. José Carlos Ferreira da Silva é Mestre em Ciências da Religião, Psicólogo, Escritor e Jornalista, Membro da Academia Cachoeirense de Letras (ACL). Atualmente é Vigário Episcopal para Comunicação e Pároco da Paróquia Nosso Senhor dos Passos na Diocese de Cachoeiro de Itapemirim (ES).

