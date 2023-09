Novo: partido participará de eleições pela primeira vez em Cachoeiro

Por: Flavio Cirilo

O partido Novo, que tem como figura de maior representatividade nacional o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, participará pela primeira vez das eleições em Cachoeiro de Itapemirim.

Buscando ampliar a implementação da política não convencional no Espírito Santo, representantes da sigla no Sul do Estado já se articulam para consolidar um projeto com vistas às eleições de 2024.

“O Novo é um partido bem diferente dos outros. Tem umas regras próprias. A gente faz uma política bem diferente da política convencional. A gente está decidindo quais são os planos. Tivemos um encontro. A gente está começando as discussões sobre os projetos para 2024”, explica o membro do Comitê Diretivo do Novo na região Sul capixaba.

Novo na majoritária?

A sigla ainda não bateu o martelo, mas já aponta quase como certo não lançar nomes para disputar o cargo de prefeito em Cachoeiro.

“Eu não vou ser candidato a prefeito. No máximo, se o partido decidir lançar candidato, eu posso pensar em ser candidato a vice-prefeito. A tendência do partido é lançar uma chapa só com vereadores”, afirma Marlus.

Foco na Câmara

A ideia, nessa estreia nas eleições municipais de Cachoeiro, é montar um projeto forte com foco no Poder Legislativo da Capital Secreta.

“Certo é que a gente vai disputar as eleições. Já temos a lista de pré-candidatos a vereadores, começando a ser definida. Vão ter mais outros pré-candidatos. Estamos no processo de treinamento e seleção de candidatos”, explicou.

Entre os nomes que fazem parte da legenda e podem disputar uma vaga para vereador na Câmara de Cachoeiro estão o professor Francisco Damasceno, o advogado Antonio Curty e a assistente social do Hospital Evangélico, Flavia Alemães.

