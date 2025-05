Pe. José Carlos Ferreira da Silva

A gente costuma achar que rezar é coisa da cabeça. Palavras ditas, pensamentos elevados, intenções silenciosas. Mas o corpo também reza. Reza até quando a boca não fala nada.

O corpo tem memória, tem linguagem, tem fé. Ele se inclina, ajoelha-se, levanta-se, cala-se. E cada gesto tem algo a dizer mesmo quando a gente não entende logo de cara.

Ajoelhar, por exemplo, não é só dobrar os joelhos — é dizer: “Eu reconheço que há algo maior do que eu.” É o corpo se curvando para lembrar o coração de ser humilde.

Já ficar de pé, erguido, é mostrar prontidão, como quem diz: “Senhor, estou aqui.” Não é à toa que ficamos de pé para ouvir o Evangelho. O corpo escuta junto.

Sentar, que parece simples, também tem seu sentido. É o momento da escuta calma, da meditação. Quando o corpo se acomoda, a alma se abre para receber.

E tem o sinal da cruz. A mão traça no ar o caminho da fé. É uma espécie de mapa espiritual que começa na testa (pensamento), passa pelo peito (sentimento) e vai aos ombros (ações). Tudo o que somos – cabeça, coração e força – entregue a Deus com um gesto de segundos.

Até as mãos falam. Juntas em oração, abertas em súplica, cruzadas no silêncio. Cada posição conta uma história entre a criatura e o Criador.

O corpo também cansa, também se distrai, também quer sair correndo às vezes. Mas quando ele participa, a oração muda – fica mais inteira, mais sincera. Porque a fé não é só ideia. É vivência! E viver, a gente vive com o corpo todo.

No fim, talvez rezar não seja só falar com Deus. Talvez seja também ensinar o próprio corpo a se lembrar de quem Ele é. Com cada passo, cada pausa, cada respiração.

*** Pe. José Carlos Ferreira da Silva é Mestre em Ciências da Religião, Psicólogo, Escritor e Jornalista, Membro da Academia Cachoeirense de Letras (ACL). Atualmente é Vigário Episcopal para Comunicação e Pároco da Paróquia Nosso Senhor dos Passos na Diocese de Cachoeiro de Itapemirim (ES).

