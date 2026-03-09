O Festival de Inverno pode transformar Guaçuí — se a cidade acreditar nisso

Por Elias Carvalho

Algo especial está acontecendo em Guaçuí. Não se trata apenas de mais um evento no calendário cultural da cidade. Trata-se de uma oportunidade real de transformação coletiva.

Entre os dias 4, 5 e 6 de junho, durante o feriado de Corpus Christi, Guaçuí receberá mais uma edição do Festival de Inverno. Ao longo dos últimos oito anos, o evento vem crescendo e se consolidando como um dos momentos mais aguardados do ano. Música de qualidade, gastronomia diversificada, vinhos, cervejas artesanais e um clima típico de inverno ajudam a transformar a cidade em um ambiente acolhedor e vibrante.

Nesta edição, artistas consagrados como Paulo Ricardo, Alexandre Pires, Almir Sater e o espetáculo Mamonas Assassinas – O Legado prometem atrair visitantes de diferentes regiões. Contudo, reduzir o festival apenas aos shows seria enxergar apenas uma parte do que ele representa.

Eventos desse porte movimentam muito mais do que o palco principal. Eles ativam a economia local. Hotéis registram ocupação elevada. Restaurantes e bares trabalham com grande fluxo de clientes. O comércio ganha fôlego e oportunidades de trabalho temporário surgem em diversos setores. Para muitos empreendedores locais, esse período já se tornou comparável a um novo “Natal” para os negócios.

Mas existe um ponto essencial que precisa ser compreendido: o sucesso de um festival não depende apenas da programação ou da estrutura. Ele depende, sobretudo, da forma como a própria cidade abraça o evento.

Quando moradores, comerciantes e empresários se envolvem, o festival ganha identidade. A cidade se transforma em vitrine. Cada loja decorada, cada estabelecimento participando, cada morador compartilhando a programação contribui para fortalecer a imagem do evento.

Santa Teresa é um exemplo claro disso. Antes da consolidação do Festival de Jazz e Bossa, a cidade possuía cerca de 250 leitos em pousadas e hotéis. Com o passar dos anos e o crescimento do evento, o turismo se fortaleceu e hoje o município ultrapassa 3.500 leitos. Esse salto não aconteceu por acaso. Ele foi resultado da união entre população, empreendedores e poder público.

Guaçuí tem potencial para trilhar um caminho semelhante. A cidade possui paisagens encantadoras, tradição cultural e uma posição estratégica no Sul do Espírito Santo. O Festival de Inverno pode se tornar um dos principais motores para consolidar Guaçuí como destino turístico regional.

No entanto, isso só será possível se todos compreenderem que o festival não pertence apenas a quem organiza ou patrocina. Ele pertence à cidade.

A participação da população faz toda a diferença. Divulgar o evento, colocar material promocional nos carros, decorar vitrines, compartilhar nas redes sociais e receber bem os visitantes são atitudes simples que fortalecem a identidade do festival.

Quando a cidade acredita no evento, ele cresce.

Quando a população participa, ele ganha força.

E quando todos trabalham juntos, Guaçuí deixa de ser apenas um lugar que recebe um festival e passa a ser um destino.

O Festival de Inverno é uma oportunidade de desenvolvimento, de valorização da cidade e de construção de um novo capítulo para Guaçuí.

Agora, a pergunta que fica é simples: queremos que isso aconteça?

Porque, se quisermos, é totalmente possível.

E talvez esta seja a hora de fazer da próxima edição a maior e mais bonita da história.

*** Elias Carvalho é diretor-presidente do Grupo Folha Caparaó, presidente do Instituto Sustentabilidade Brasil e idealizador do Festival de Inverno de Guaçuí (FIG).