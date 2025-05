O mundo que pede

Por Pe. José Carlos Ferreira da Silva

Ao sair do Conclave, afirmou o Arcebispo de São Paulo, Cardeal Odilo Scherer: “O novo Papa começa o seu pontificado com uma Igreja que está diante de um mundo pedindo pelo Evangelho…. Um mundo onde há muita procura por Deus, pela verdade, pelo bem, por aquilo que é reto.”

Tem gente que jura que o mundo perdeu a fé, que Deus virou meme, que a verdade virou escolha e que o bem anda fora de moda. Mas basta sair na rua, prestar atenção nos olhares, nas conversas fragmentadas nos ônibus e nos cafés, para ver que não é bem assim.

O mundo não perdeu a fé. O mundo está faminto.

Procura-se Deus nos excessos e nas faltas. No silêncio dos quartos à noite, quando a notificação do celular não preenche mais. Nas notícias que gritam caos, fome, guerra. Na ansiedade crônica dos que querem “dar certo”. O mundo, apesar de tudo, está de joelhos – nem sempre por humildade, às vezes por cansaço mesmo.

E é diante disso que o novo Papa se senta na cadeira de Pedro. Não herda apenas uma Igreja – herda uma urgência. Uma esperança maltrapilha que ainda sussurra: “Existe um sentido nisso tudo?”

A Igreja, que por tanto tempo falou, talvez agora precise primeiro escutar. Porque quem busca Deus, hoje, não quer respostas prontas – quer presença. Quem busca a verdade quer algo mais sólido que opinião. Quem busca o bem, quer exemplos antes de discursos.

O mundo pede o Evangelho, sim. Mas não o Evangelho como manual, e sim como encontro. Como gesto, como escuta, como chão firme em meio ao tanto que desaba.

Talvez o maior desafio desse novo pontificado não seja apenas pregar, mas provar – com a vida – que aquilo que a Igreja diz ainda vale. Que Deus ainda importa. Que a verdade ainda tem nome. Que o bem não está fora de moda.

Porque no fundo, por trás do barulho, das polêmicas e dos filtros, o mundo ainda tem sede.

E a sede, no fim das contas, é sempre um jeito de rezar.

** Pe. José Carlos Ferreira da Silva é Vigário Episcopal para Comunicação da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, Pároco da Paróquia Nosso Senhor dos Passos, bairro Independência, Cachoeiro de Itapemirim, Mestre em Ciências da Religião, Jornalista e Psicólogo.

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM

