O que o horóscopo revela sobre a última segunda (29) de 2025

No horóscopo desta última segunda (29) de 2025, Capricórnio vive um período marcado por ambição e dedicação, sem espaço para dramatizações. Isso porque, o nativo prefere tudo bem estruturado e organizado.

Ainda assim, revela um humor refinado, mesmo que discreto. Embora essa característica nem sempre seja notada à primeira vista, o capricorniano aprecia momentos de lazer e sabe divertir quem está ao redor, tanto quanto os signos mais expansivos do Zodíaco.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa de forte magnetismo pessoal, capaz de se destacar naturalmente nos ambientes que frequenta. Além disso, tem objetivos claros e não se deixa abalar diante de obstáculos.

Dessa forma, a família exerce influência direta em suas decisões e no seu crescimento pessoal. Ativo, inteligente e generoso, segue determinado em suas escolhas.

Alerta

Os arianos deixam o período de alerta às 8h58. Contudo, a partir desse horário pelos próximos dois dias e meio, os cuidados passam a ser direcionados aos taurinos, especialmente no trabalho e na vida pessoal. Além disso, organização, equilíbrio emocional e pensamentos positivos ajudam a atravessar essa fase com mais tranquilidade.

Previsão por signos

Áries

Você sai do alerta às 8h58, quando a Lua passa a transitar em seu signo. O astral melhora e favorece a aproximação com a família e a pessoa amada. Todavia, a entrada do novo ano promete paz e harmonia. Viagens e compras seguem favorecidas. C. 977 | M. 3781

Touro

A Lua transita pela sua desfavorável 12ª casa a partir das 8h58 até o dia 31, às 10h14. Assim, durante esse período, evite gastos excessivos, viagens e cobranças familiares. Desse modo, a cautela faz toda a diferença. C. 591 | M. 9506

Gêmeos

O dia favorece a expressão dos sentimentos junto à família e ao amor. Porém, os negócios continuam avançando de forma positiva. Então, ouça mais sua intuição e resolva pendências afetivas com diálogo. C. 389 | M. 2595

Câncer

O momento permite planejar e organizar a passagem de ano com mais clareza. Você enxerga seus objetivos de forma prática. Dessa forma, mudanças em casa podem trazer reflexos positivos no trabalho. Amor leve e acolhedor. C. 135 | M. 8320

Leão

Os amigos ganham destaque e influenciam decisões ligadas ao trabalho e aos negócios. Assim, é um bom dia para tratar de contratos e ajustar questões financeiras. Planejar férias também se mostra favorável. Amor equilibrado. C. 563 | M. 6178

Virgem

A sorte acompanha seus passos. Aproveite as oportunidades para avançar em projetos profissionais e financeiros. Desse modo, a passagem de Ano Novo será marcada por alegria ao lado da família. Amor intenso e envolvente. C. 826 | M. 9647

Outros signos

Libra

As preocupações com a família e com a organização da virada do ano aumentam, mas tudo tende a fluir bem. Assim, encontros com amigos e parentes trazem leveza. Evite indecisões no campo afetivo. C. 414 | M. 1808

Escorpião

O período pede revisão de metas e abandono de velhos hábitos. Ajustes na vida afetiva ganham importância. Então, estar com a família no primeiro dia de 2026 fortalece os laços. A fase é de cooperação. C. 268 | M. 7019

Sagitário

O dia segue tranquilo nos aspectos profissionais e financeiros. Projetos domésticos avançam e compras podem ser feitas sem obstáculos. Dessa forma, a passagem de ano será leve e feliz. Amor marcado por forte atração. C. 040 | M. 2192

Capricórnio

Com Sol, Vênus e Marte em seu signo, você se mostra mais confiante e ousado. Então, a influência favorece soluções para questões profissionais. O apoio da família fortalece suas decisões. O amor se intensifica. C. 703 | M. 0458

Aquário

A influência do Sol pede atenção redobrada aos gastos e à manutenção do ritmo no trabalho. Reavalie planos domésticos e evite cobranças no relacionamento. Contudo, não é um bom momento para viagens. C. 352 | M. 8966

Peixes

Você atravessa um período positivo e vive harmonia na passagem do ano. Viagens, praia e encontros familiares estão favorecidos. Mas, o amor surge com intensidade. As finanças permanecem equilibradas. C. 171 | M. 9133