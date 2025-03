Piwo lança a primeira Hazy IPA sem álcool do Espírito Santo

Por Leandro Fidelis

A Piwo Cervejaria Rural, de Venda Nova do Imigrante, segue inovando no mercado de cervejas artesanais e lançará a primeira Hazy IPA do Espírito Santo. O lançamento acontecerá durante a Feira da Agricultura Familiar, nesta sexta-feira, a partir das 16h30, no Centro de Eventos “Polentão”. Mais do que uma novidade no cenário local, a cervejaria reafirma sua vocação para a inovação ao apresentar uma Hazy IPA sem álcool e low carb, consolidando sua posição como referência no setor.

O cervejeiro Tedesko Almeida destaca que o consumo de cervejas sem álcool está crescendo rapidamente em todo o mundo, e a Piwo viu uma oportunidade de criar algo inédito no Espírito Santo. “A gente está sempre inventando moda, como a Mani Kuãi. E observei que no mundo todo o mercado de cerveja sem álcool é o que mais cresce no mundo cervejeiro”, comenta.

Tedesko Almeida (Piwo): “A gente está sempre inventando moda”. (Foto: Leandro Fidelis)

Para ele, simplesmente lançar uma Pilsen sem álcool não seria suficientemente inovador. “Uma Pilsen seria mais do mesmo, não seria muito fora da caixa. Por que não pegar uma Hazy IPA que traz notas de frutas tropicais, como manga e maracujá, e ter um corpo presente?”, explica Tedesko. A proposta da Piwo foi justamente reinventar um estilo conhecido por sua graduação alcoólica mais alta, transformando-o em uma opção sem álcool e com baixa caloria - apenas 25 kcal por 100 ml.

A novidade não surgiu por acaso. A Piwo foi convidada pela Hops Company para participar de um projeto especial no EAP (Empório Alto dos Pinueiros), o principal polo cervejeiro do Brasil, localizado em São Paulo (SP). “Fomos uma das 30 cervejarias brasileiras escolhidas para colocar uma cerveja no bar do EAP, que tem 50 torneiras e ficará à disposição do público durante uma semana”, conta Tedesko. A cerveja será avaliada pelos consumidores, o que reforça a importância desse lançamento para a Piwo.

Para elaborar a receita, a cervejaria recebeu um extrato de lúpulos exclusivos chamado “Quantum”, desenvolvido especialmente para o projeto. A Hazy IPA sem álcool da Piwo combina dois lúpulos diferenciados: um que traz notas de caju e pitanga e outro, um extrato de Nelson Sauvin, lúpulo conhecido por suas características de uva verde e um leve toque de vinho branco.

“Ficou super elegante, tropical e leve, mantendo aquele corpo legal de uma Hazy IPA e sem álcool, o que é bom. Tivemos que estudar bastante para fazer essa cerveja, não foi fácil”, destaca o cervejeiro.

Inovação e pioneirismo

A inovação faz parte da identidade da Piwo, que já coleciona pioneirismos no Espírito Santo. Além de lançar a primeira Hazy IPA do Estado, a cervejaria também foi uma das primeiras artesanais capixabas a utilizar lata, a primeira das Montanhas Capixabas a ter um beer truck e a primeira da região medalhada no prestigiado Concurso Brasileiro de Cerveja (CBC) de Blumenau (SC). Agora, com essa nova aposta, a Piwo reforça seu compromisso com a criatividade e a evolução do mercado cervejeiro.

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM