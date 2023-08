Pode vir: 1ª prefeita com as raízes de Glauber Coelho em Cachoeiro

Por: Flavio Cirilo

Raízes de Glauber

Em meio aos diversos nomes que vêm se lançando como pré-candidatos a prefeitos de Cachoeiro de Itapemirim, surge um que traz consigo as raízes do saudoso deputado estadual Glauber Coelho. Trata-se da secretária municipal de Desenvolvimento Social, Márcia Bezerra (Podemos).

Além de carregar a essência do grupo liderado pelo parlamentar, ela também traz na bagagem a experiência política daquele que foi um dos mais queridos políticos da cidade e do Estado do Espírito Santo.

“Eu tenho uma história política no município. Acompanhei, por 15 anos, o nosso saudoso deputado Glauber Coelho. Acompanhei ele em todas as secretarias que ele foi secretário, na época. Da Criança e Adolescente, foi secretário também de Saúde, foi secretário de Agricultura, foi secretário de Defesa Civil. Em todos os momentos da vida pública do Glauber eu estive junto com ele”, lembra Márcia Bezerra.

Preparada para continuar

Ao falar sobre a possibilidade de algum dia chefiar o Poder Executivo municipal de Cachoeiro, a secretária destacou as qualidades que as credenciam a ocupar a função.

“Conheço um pouco de gestão porque fiz também gestão pública. Então, eu acho que o histórico, o momento é de uma mulher estar à frente do município, é importante. Hoje eu venho com um trabalho ao longo de 7 anos na Assistência Social do município. Também estive sete meses na Secretaria de Governo acompanhando mais de perto o trabalho da gestão”, explicou.

Márcia ainda descreveu a importância do trabalho que já vem desenvolvendo em Cachoeiro, ajudando a atual gestão.

“Eu vejo que uma mulher, uma mãe tem como governar. Hoje eu já sou avó. Eu conheço as necessidades da população, eu conheço as necessidades do município, eu sei aonde tem gargalos e sei que, com uma equipe competente, a gente tem como continuar uma gestão, que nós já vamos levando com o prefeito Victor Coelho”, afirmou.

Gargalos e prioridades

A pré-candidata a prefeita ainda aponta o que ela caracteriza como prioridade para que a cidade continue na rota do desenvolvimento.

“A economia do município que precisa ser alavancada. Aonde a economia cresce, aonde a segurança cresce, a gente entende que tem menos violência e tem menos necessidade de assistência no município, a vulnerabilidade vai cair, com certeza”, ressaltou.

Ela ainda exemplificou modelos de gestões que levaram em consideração esses pilares e conseguiram mudar para melhor a vida da população.

“A gente teve a oportunidade de visita Medelin e a gente viu que só conseguiram combater a violência quando teve uma economia forte, uma cultura, uma educação e as pessoas tendo convivência e responsabilidade com a cidade”, descreveu Márcia.

A hora da mulher

Apesar de desejar e acreditar que essa é a hora de Cachoeiro eleger a sua primeira prefeita mulher, Marcia Bezerra prega humildade e aguarda o desenrolar do processo pré-eleitoral.

“Nesse momento eu acho que é a hora da mulher. Eu coloquei apenas o meu nome à disposição do partido. O partido tem bons nomes, nós temos o deputado Allan Ferreira, que é hoje um nome importante no nosso partido, nós temos o Cel. Guedes, que é o nosso vice-prefeito, temos o presidente da Câmara, que é o Brás Zagotto, e tem a secretária Marcia Bezerra, é aquela que entra nas casas todos os dias e que ver o que realmente o município está precisando”, ressaltou.

Sem vaidade, Márcia Bezerra também não descarta a possibilidade de continuar no processo apenas apoiando a construção de um projeto de qualidade para Cachoeiro, caso não seja a escolhida pelo partido.

“Eu sou só mais uma opção. Se as mães e as mulheres do município entenderem que isso é importante, a gente vai ver lá na frente em uma pesquisa, porque a gente não tem vaidade dentro do partido, a gente tá para somar”.