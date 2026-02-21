Prezado Roberto Carlos,

Escrevo-lhe com o coração cheio de respeito e gratidão. Sua volta a Cachoeiro de Itapemirim, para celebrar 85 anos de vida, não é apenas uma data no calendário. É um reencontro carregado de memória, afeto e significado. É como se a cidade, orgulhosa, abrisse novamente os braços para o menino que partiu daqui levando sonhos e devolveu ao mundo canções eternas.

Cachoeiro guarda suas lembranças com carinho. Existe um espaço que preserva parte da sua trajetória, mas ele já não comporta a dimensão do artista que se tornou. Sua história ultrapassou fronteiras, idiomas e gerações. Por isso, nasce um sonho coletivo: a criação da Casa de Cultura Roberto Carlos — um espaço pensado sob sua orientação, com sua essência, sua identidade e sua visão.

Imaginamos um lugar vivo e contemporâneo.

Um espaço onde figurinos históricos, instrumentos, registros audiovisuais, fotografias e memórias pessoais possam dialogar com tecnologia, experiências imersivas e novas gerações. Um ambiente que conte sua trajetória com emoção, verdade e grandeza. Um lugar que seja seu — mas que pertença também ao povo brasileiro e aos admiradores do mundo inteiro.

Cachoeiro não busca sua fortuna nem sua fama. O que desejamos é seu olhar, sua presença, sua liderança. Sua participação daria alma ao projeto. Daria legitimidade, projeção e força. O maior investimento seria o seu envolvimento — o gesto de dizer que acredita que sua história também pode continuar sendo contada aqui, onde tudo começou.

O mundo nos mostra exemplos inspiradores. Liverpool transformou a memória dos The Beatles em identidade cultural. Memphis preserva a história de Elvis Presley como parte viva da cidade. Cachoeiro também pode respirar sua arte de forma permanente, tornando-se referência cultural e turística, tendo o senhor como símbolo maior.

Esse projeto não seria apenas um tributo. Seria um legado permanente. Um ponto de encontro entre passado, presente e futuro. Um impulso para o desenvolvimento cultural, econômico e social do município. Um marco eterno que reafirme que o artista que conquistou o planeta jamais deixou suas raízes.

Sua cidade natal acredita nesse sonho. E acredita, sobretudo, que sua sensibilidade pode transformar essa ideia em realidade. Que seu nome, já eternizado na música, também possa permanecer como pilar do desenvolvimento cultural da terra que sempre o amou.

Eu, Elias Carvalho, diretor-presidente do portal aquinoticias.com, o mais acessado de Cachoeiro de Itapemirim e da região Sul do Espírito Santo, coloco-me à disposição para ajudar nesta empreitada.

Acredito profundamente que essa iniciativa pode se tornar um grande fomento ao desenvolvimento econômico e social da cidade. Conte conosco, Roberto. Estamos prontos para caminhar ao seu lado na construção desse legado.

Com carinho, admiração e esperança,

Elias Carvalho Soares

Diretor-presidente do Grupo Folha do Caparaó