PSDB do vice-governador e o voo para Prefeitura de Cachoeiro

O PSDB em Cachoeiro de Itapemirim atualmente conta com dois vereadores na Câmara Municipal, o Mestre Gelinho e Vandinho da Padaria, que também ocupa a vice-presidência da Casa.

A legenda ainda tem entre os seus membros o vice-governador do Estado do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, o que, segundo interlocutores do poder, coloca a sigla entre os partidos com credenciais para pensar em voos mais altos como, até mesmo, ocupar uma vaga em chapas majoritárias nas eleições municipais em 2024.

“Estamos conversando. Acredito que é um pouco cedo, mas estamos atentos no cenário político”, explicou Vandinho da Padaria, líder dos tucanos na Câmara de Cachoeiro.

Mais tucanos na Câmara

Apesar de achar que ainda é prematuro falar das eleições municipais, que acontecem no ano que vem, o vice-presidente da Casa de Leis de Cachoeiro admite que o PSDB já está se articulando para aumentar o protagonismo na política da cidade e na Câmara, tendo como meta o aumento do número de vereadores pelo partido.

“Estamos conversando com muitas pessoas, tanto vereadores da Casa quanto pessoas que participaram e participam da política ativamente. Nosso partido é de diálogo e de estratégias em grupo”, ressaltou.

Voo para Prefeitura de Cachoeiro

Entre os nomes de maior destaque dentro do PSDB em Cachoeiro, Vandinho da Padaria diz estar focado no Poder Legislativo, mas não descarta a possibilidade de alçar voos mais altos, caso haja oportunidade no processo eleitoral.

“Nosso destaque é visível, mas normalmente estou pensando em continuar trabalhando muito para o crescimento do nosso município. Sou sim candidato à reeleição de vereador. Enquanto vice ou prefeito, deixo sempre nas mãos de Deus, pois nosso trabalho sempre será pelo bem comum da população”, afirmou.