Psicologia das cores na política: como as cores influenciam o voto

Por Darlan Campos

Você já se perguntou por que candidatos escolhem determinadas cores em suas campanhas? Ou por que algumas combinações visuais nos causam entusiasmo, enquanto outras passam uma sensação de confiança, medo ou esperança?

A resposta está na psicologia das cores. Mais do que um elemento visual, as cores falam com o inconsciente do eleitor. Elas evocam sentimentos, constroem significados e ajudam a criar identificação emocional entre o público e o candidato.

Neste artigo, você vai entender como usar as cores estrategicamente em campanhas políticas — nas roupas, nos materiais impressos, nas redes sociais e até na logomarca do seu projeto.

Sua campanha começa pela cor que escolhe. Ela fala antes de você.

O que é psicologia das cores?

A psicologia das cores é o estudo de como as cores afetam emoções e comportamentos humanos. Marcas usam essas informações há décadas para influenciar decisões de compra. E na política, o princípio é o mesmo: ativar gatilhos emocionais para gerar identificação e engajamento.

Não se trata apenas de escolher uma cor bonita ou seguir uma tendência visual. Trata-se de comunicar uma ideia, um valor, um sentimento. E isso faz toda a diferença na hora do voto.

Na política, a cor fala antes da palavra

Na comunicação política, a primeira impressão quase sempre vem da cor — e não do discurso. As cores ativam emoções, criam conexões imediatas e, muitas vezes, dizem mais sobre um candidato do que o próprio slogan. No Brasil, onde o imaginário político é profundamente marcado por símbolos visuais, as cores assumem um peso ainda maior. Cada tom carrega consigo um conjunto de ideias, posicionamentos e valores que, se não forem cuidadosamente escolhidos, podem gerar ruído, confusão e até rejeição.

Partidos e líderes políticos ao longo dos anos consolidaram suas identidades com paletas específicas. O vermelho, por exemplo, é amplamente associado ao Partido dos Trabalhadores (PT), e carrega junto a imagem de luta social, sindicalismo e esquerda popular. Hoje, com Lula novamente na presidência, essa cor continua fortemente atrelada à figura do petismo e ao campo progressista. Um candidato que se posicione contra o governo federal ou que dispute espaço com a esquerda dificilmente conseguirá sustentar uma narrativa coerente se utilizar tons de vermelho em sua campanha — por mais que a cor possa parecer esteticamente impactante.

Por outro lado, o verde e o amarelo, tradicionalmente símbolos da bandeira nacional, foram ressignificados nos últimos anos. Apoiadores de Jair Bolsonaro adotaram essas cores como marca de um nacionalismo conservador, mobilizando-as em manifestações, materiais de campanha e até no vestuário. Desde então, essas cores passaram a carregar significados emocionais distintos, sobretudo entre eleitores que rejeitam o bolsonarismo. Assim, candidatos que desejam marcar distância dessa identidade precisam pensar duas vezes antes de usá-las, especialmente em contextos eleitorais acirrados.

Já os políticos que atuam em pautas ligadas à sustentabilidade e ao meio ambiente, como é o caso de nomes historicamente ligados à causa ecológica, precisam alinhar suas cores com o imaginário ambiental. O verde, os tons terrosos e as cores naturais ajudam a reforçar essa conexão simbólica com a natureza, com o cuidado com o planeta e com o equilíbrio. Utilizar cores como o vermelho ou o preto em excesso, por exemplo, pode criar um contraste negativo com o discurso ambientalista, minando a credibilidade da mensagem.

Em todos esses cenários, o ponto central é simples: a cor precisa estar a serviço da narrativa. Ela deve ser coerente com o discurso, reforçar a identidade do candidato e criar identificação emocional com o eleitor. Quando bem usada, a cor vira um atalho emocional direto para o coração do público. Mas quando mal escolhida, pode sabotar toda a estratégia de comunicação, antes mesmo da primeira palavra ser dita.

Significados das cores mais usadas em campanhas

A seguir, veja como as cores mais comuns no marketing político atuam no imaginário do eleitor:

🔴 Vermelho

Remete à paixão, força, urgência e poder. Pode despertar entusiasmo ou raiva. Associada a movimentos de esquerda e à luta popular. Usada para criar campanhas vibrantes e intensas.

🟠 Laranja

Transmite energia, otimismo e criatividade. É moderna, ousada e costuma atrair o olhar em materiais de rua. Ideal para campanhas que desejam parecer jovens, renovadoras e dinâmicas.

🟡 Amarelo

Remete à alegria, esperança, otimismo e conhecimento. Ao mesmo tempo, carrega um alerta: quando mal dosado, pode parecer perigoso ou frágil. Muito usado em campanhas com foco em educação, juventude e progresso.

🟢 Verde

Evoca equilíbrio, saúde, natureza e renovação. É a cor da causa ambiental, da juventude e da esperança. Mas também pode representar neutralidade, e até mesmo falta de posicionamento claro, se não for bem amparada por uma narrativa forte.

🔵 Azul

Traz confiança, estabilidade e segurança. É a cor do conservadorismo, da racionalidade e da credibilidade. Costuma funcionar bem para candidatos que desejam passar autoridade sem agressividade.

🟣 Roxo

Representa espiritualidade, sabedoria e mistério. Quando bem utilizada, transmite sofisticação e autenticidade. Mas exige cuidado: se mal aplicada, pode parecer arrogante ou distante.

🌸 Rosa

Está ligada ao afeto, empatia, saúde e feminilidade. Ideal para campanhas voltadas ao público feminino ou à defesa de causas sociais.

🤎 Marrom

Conecta com a terra, a tradição e a simplicidade. Funciona bem para candidatos com discurso comunitário ou voltado à zona rural.

⚫ Preto

Remete a poder, seriedade e sofisticação. Em excesso, pode passar frieza, distanciamento ou até pessimismo. Deve ser usado com moderação e equilíbrio.

⚪ Branco

Sinaliza paz, pureza, respeito e integridade. Excelente para contrastes e para reforçar mensagens de unidade e ética.

As cores podem, além de representar um partido ou uma ideologia, influenciam as emoções e sentimentos

Como aplicar essas escolhas na prática?

Crie uma identidade visual coerente.

A cor deve estar alinhada ao discurso, à história e ao público do candidato. Isso inclui logotipo, fontes, filtros de imagem, placas e banners. Vista a sua narrativa.

As roupas do candidato devem ser parte da comunicação. Um político que defende a juventude e a inovação pode usar tons mais vivos. Já alguém que deseja passar sobriedade deve optar por cores mais neutras. Aposte nas redes sociais.

Cores fortes funcionam bem em carrosséis, stories e thumbnails de vídeos. Elas ajudam a destacar o conteúdo no feed e aumentar o engajamento. Considere o contexto político local.

Evite cores que remetam a adversários ou partidos rivais, a menos que isso seja parte de uma estratégia de enfrentamento calculado. Teste a combinação de cores.

Use uma paleta com uma cor dominante, uma secundária e uma neutra de apoio. Assim, você garante versatilidade e consistência visual.

Emoção primeiro, estética depois

Como reforçam autores como Antoni Gutiérrez-Rubí, o eleitor decide com o coração antes da razão. A primeira impressão emocional que ele tem de um candidato é determinante. E as cores têm papel central nisso.

Elas são o pano de fundo das narrativas políticas. Moldam a percepção antes mesmo do discurso. E se forem usadas com consciência estratégica, transformam simples materiais de campanha em experiências sensoriais e emocionais poderosas.

Conclusão: a cor certa pode eleger

Campanhas políticas são batalhas por atenção, identificação e emoção. E as cores são uma das ferramentas mais eficientes para vencer essa batalha.

Seja vermelho para mobilizar, azul para passar confiança ou verde para renovar, a cor precisa refletir o que o candidato quer representar. Mais do que estética, ela é estratégia.

E numa eleição, cada detalhe importa — inclusive (e principalmente) a paleta de cores.

*** Darlan Campos é consultor em marketing político, escritor e professor.

Autor dos livros: “Planejamento e Estratégia em Campanha Eleitoral” (2024). “Marketing Político – construção de candidaturas vitoriosas” (2020), “Nas ruas e nas redes – estratégias de marketing político” (2017) e também é organizador e um dos autores do livro “Marketing Político no Brasil” (2022).

Diretor-executivo da República Marketing Político ( www.republicamarketingpolitico.com.br ), membro fundador do CAMP (Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político) e professor na RenovaBR – maior escola de formação política.

