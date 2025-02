Terra dos Tropeiros poderá ter dois candidatos a deputado estadual em 2026

Com o final das eleições municipais de 2024 e o começo do ano de 2025, o cenário político no Estado começa a ser desenhado. Inclusive, ilustres nomes começam a surgir visando uma das vagas na Ales.

Cogitação

Em Ibatiba, município com 25.380 habitantes, localizado na região do Caparaó capixaba, dois ex-prefeitos cogitam a possibilidade de alcançar uma vaga no Legislativo Estadual.

O primeiro deles é o ex-prefeito por dois mandatos e atual presidente da Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (AMUNES), Luciano Pingo (MDB), que emplacou sua vice-prefeita, Dra. Criziane, como candidata à prefeitura de Ibatiba no ano passado. No entanto, ela foi derrotada pelo cirurgião-dentista Dr. Luis Carlos Pancoti (PL).

Pretensões

Com a mesma pretensão de buscar uma vaga na Assembleia Legislativa, o ex-prefeito de Ibatiba Lindon Jonhson (Podemos) também cogita a possibilidade de ser candidato a deputado estadual. Jonhson, que é médico cardiologista e médico do trabalho, chegou a registrar chapa para disputar as eleições como vice de Pancoti nas eleições municipais de 2024. Entretanto, por determinação da Executiva do PL, Lindon, que é filiado ao Podemos, teve que deixar a composição como vice, já que a ordem do Partido Liberal (PL) era a criação de uma “chapa puro-sangue”.

Se ambos realmente sustentarão suas pré-candidaturas até 2026, ainda não sabemos, até porque muita água passará pela região do Caparaó. No entanto, ambos confirmaram à coluna a pretensão de concorrer a uma vaga no Legislativo.

Na estrada

Diante disso, Luciano Pingo, que ainda está à frente da AMUNES, intensificou sua caminhada pelo Estado. Já Lindon Jonhson se mantém ativo nas agendas no município de Ibatiba e nas redes sociais. Cada um busca suas estratégias com o intuito de angariar parceiros e apoiadores, tanto na região quanto junto ao governo do Estado.

Observemos, afinal de contas, 2026 está logo ali, e não é de mineiro, é de capixaba!

