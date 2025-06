Tradição belga e collab musical: as apostas das cervejarias do ES

Por Leandro Fidelis

O Espírito Santo vive uma fase dourada na cena das cervejarias artesanais. Três marcas acabam de lançar rótulos que misturam tradição, inovação e identidade local. Kastle Hops, Três Santas e Bigstep entregam criações que prometem agradar tanto os paladares exigentes quanto os curiosos por novas experiências sensoriais.

Começando pela montanhosa região de Santa Teresa, a Cervejaria Três Santas apresenta duas novidades de peso. A primeira é a Bière de Garde — Cafe Haus, terceira cerveja da Série Gastronômica, criada em homenagem a ícones da culinária local. A collab nasceu da parceria com o restaurante Cafe Haus, referência na cidade, e escolheu um estilo francês pouco explorado no Brasil, a Bière de Garde.

O resultado é uma cerveja âmbar, de sabor maltado, remetendo a caramelo e notas sutis de compotas de abacaxi e pêssego em calda — nuances que se revelam aos poucos, lembrando perfis de vinhos brancos e rosés. Premiada antes mesmo de chegar ao público, a cerveja conquistou medalha de ouro no Brasil Beer Cup 2024, em Florianópolis.

Já para os fãs de cervejas lupuladas e refrescantes, a Três Santas lança também a Dry Hopped Grisette “Uma Canção Praieira”, marco inicial de sua nova linha “American-Belgo Beers”. A receita, criada em parceria com a Hops Company, une a fermentação típica das saisons belgas ao frescor dos lúpulos americanos aplicados no dry hopping. Medalhista de ouro em três grandes concursos nacionais — BBA, Brasil Beer Cup e CBC 2025, onde recebeu a maior nota comercial do evento — a Grisette reafirma o espírito experimental da cervejaria, que aposta em complexidade aromática e leveza para conquistar novos apreciadores.

A Kastle Hops, de Castelo, aposta no frescor e na tradição belga com um toque exótico na nova Witbier com Laranja Egípcia. O proprietário da cervejaria, Flávio Pires, explica que a escolha da rara laranja egípcia — mais doce e aromática do que a tradicional laranja Bahia — foi pensada para ressaltar a suavidade da cerveja, que também leva trigo, aveia e um toque marcante de coentro.

A bebida se apresenta turva, de acidez delicada e final cítrico maduro, ideal para harmonizar com saladas cítricas, frutos do mar, queijos leves e sobremesas com frutas frescas ou crème brûlée.

Fechando o circuito das novidades, a Bigstep Cervejaria, de Vila Velha, une música e cerveja numa collab especial com a banda capixaba Macucos. A Macucos Witbier com Tangerina traz leveza, frescor e uma conexão direta com o single “Flor e Tangerina”, um dos sucessos do grupo. O rótulo da lata estampa um QR Code que leva o consumidor diretamente para o Spotify da banda, unindo os sentidos do paladar e da audição.

O lançamento oficial aconteceu no último dia 11, na loja da Bigstep no Hortomercado, na capital, consolidando uma parceria que nasceu nos palcos do festival Bigstep em 2023 e agora se transforma em produto comercial. A cerveja reforça a vocação da marca em criar experiências que ultrapassam o copo, envolvendo cultura e arte em cada gole.

A história do Macucos, aliás, se entrelaça com a cultura pop capixaba. Com mais de 20 anos de estrada, a banda acumula prêmios e participações em festivais nacionais como o Festival de Verão de Salvador e o SuperStar, da TV Globo. Agora, essa trajetória sonora encontra na Bigstep um novo canal para chegar ao público — desta vez, pelas torneiras de chope e garrafas artesanais.

As novidades confirmam o Espírito Santo como um dos polos criativos mais vibrantes da cena cervejeira brasileira. Premiações em concursos nacionais e internacionais, apostas em estilos pouco explorados, uso de ingredientes diferenciados e parcerias com a cultura local mostram que as marcas capixabas estão prontas para surpreender ainda mais — nos bares, nos festivais e na mesa dos consumidores mais exigentes.

