Por Leandro Mazzini, com Walmor Parente, Carol Purificação e Tom Camilo

O caso surpreendente da saúde debilitada do apresentador Faustão, que precisará de

transplante cardíaco, abriu os olhos das autoridades para a fila de mais de 50 mil

pessoas que esperam transplante de órgãos. Estima-se que o País tenha taxa de 16,5

doadores por milhão de habitantes (pmh), conforme levantamento da Coluna. Antes da

pandemia, era de 18,1. Alguns Estados estão acima da média na lista de doadores, como

Santa Catarina e Paraná, com 42/pmh. Outros, como Minas Gerais, inferior a 12/pmh.

Segundo o último Registro Brasileiro de Transplante de Órgãos, de janeiro a março, São

Paulo é o Estado com mais pacientes em fila de espera: 20 mil pessoas aguardando por

cirurgia. Na outra ponta, Rondônia tem dados inversos. São 24,2/pmh e, atualmente,

nenhum pedido de transplante de órgão.

Sigilos

Relatora da CPMI de 8 de janeiro, a senadora Eliziane Gama (PSD-MA) quer quebrar

os sigilos (telefônico e telemático) do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. No

requerimento, que pode ser votado hoje, ela justifica que Valdemar teria participado de

tratativas com o hacker Walter Delgatti “para suscitarem formas de fraudar as urnas

eletrônicas”.

Invasão e desmatamento

Uma fazenda localizada na área de cerrado no sul do Piauí é alvo da ação de invasores

que promovem queimada e desmatamento ilegal. Conforme denúncia de vizinhos à

Secretaria de Recursos Hídricos do Estado, a área foi cercada por Karina Carvalho de

Almendra Freitas Mendes. Além do desmatamento, o acesso às estradas vicinais da

região foi bloqueado.

Lista quádrupla

A possibilidade de um nome do Nordeste deixar de figurar na lista quádrupla para duas

vagas reservadas a desembargadores tem incomodado ministros do STJ. Alguns

ministros dizem que nomes têm chance: do Ceará, o desembargador Teodoro Silva;

Bahia, os desembargadores Maricio Kertzaman e Edmilson Jatahy Junior; Piauí,

desembargador Erivan Lopes; Pernambuco, Honório Reinaldo e, do Maranhão, Paulo

Velten.

Boom

O boom de petshops e da indústria de ração com dezenas de produtos para cães e gatos

(tem até lenços e spray para hálito) abriu os olhos de grandes investidores para o setor

que cresceu 20% no último ano, segundo reports de consultorias especializadas. Além

das megalojas, hospitais veterniários 24 horas ganham as capitais.

Milhas

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça, vai notificar

a agência de viagens 123Milhas e cobrar explicações sobre o cancelamento de pacotes

de viagem e emissão de passagens. A empresa poderá ser alvo de processo

administrativo e sofrer sanções. A 123 e as empresas Booking – em dívida com centenas

de pousadas no Brasil – e Hurb podem ser alvo de uma CPI que está sendo articulada na

Câmara dos Deputados.

ESPLANADEIRA

STJ lança hoje livro ‘Repensar a Justiça – estudos em homenagem à ministra# Assusete Magalhães’. # Oscar Graça Couto Advogados realiza hoje Webinar sobreações relativas à segurança da informação. # COPPE/UFRJ e Licks Attorneyspromovem o “I Seminário sobre a Proteção da Inovação em Tecnologia da Informaçãoe Comunicação” amanhã (23), online. # Pesquisa da Febraban indica que crédito para empresas e para pessoas deverá apresentar expansão em julho de 1,3% e 0,4%,respectivamente. # SLS Puerto Madero, em Buenos Aires, será palco de um encontro de sustentabilidade amanhã (23)#Estimativa feita pela Gmattos Consultoria mostra que mercado de apostas no Brasil deve movimentar R$ 115 bi em 2023.