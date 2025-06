Turismo em Cachoeiro: quando teremos?

Por Alissandra Mendes

Sou uma entusiasta do turismo em Cachoeiro de Itapemirim e nem escondo isso. Em 2021, após a ideia do Elias Carvalho, o AQUINOTICIAS.COM deu início a um projeto que sempre me fascinou: o “Revelar Cachoeiro de Itapemirim – O turismo com indulto do desenvolvimento econômico da região”.

Durante semanas percorri atrativos turísticos de Cachoeiro: Morro do Caramba, no São Geraldo; o distrito de São Vicente, o distrito de Burarama e a sede do município para mostrar o potencial nessa área. Moro em Cachoeiro há 24 anos e durante todo esse tempo sempre ouvi: “Cachoeiro não tem nada para se fazer!”. Durante a gravação da série, pude não só ‘revelar’ esses atrativos como conhecê-los. E me encantei!

Foi surpreendente conhecer o que o Morro do Caramba tem: friozinho, empreendimentos, possibilidades de novos empreendimentos e tudo bem no coração de Cachoeiro. Burarama então, nem se fale: tem o Barro Nobre da Gracinha Sabadini, as Bordadeiras, a Folia de Reis, o lugar bucólico é riquíssimo em cultura e turismo.

Quando cheguei em São Vicente foi outra surpresa agradável. De todos os destinos, lá eu ainda não conhecia. A visão empreendedora e turística dos moradores de lá logo me cativou. O lugar é lindo, com pessoas que sabem receber quem visita o distrito e tem tudo para ser a ‘Pedra Azul’ de Cachoeiro. Me tornei uma visitante assídua de lá.

Na sede, Cachoeiro oferece ainda mais opções para os moradores e turistas: Museu Ferroviário, Casa da Memória, Casa dos Braga, Palácio Bernardino Monteiro, Mercado Municipal, Casa do Roberto Carlos….essa merece uma melhor explicação.

No último fim de semana passava próximo à Casa da Cultura Roberto Carlos e parei para ver. Era sábado, por volta das 19h. Vários fatores me deixaram triste naquela noite. Não esperava encontrar o local aberto, pois sei os horários de funcionamento. Mas ver toda a região apagada foi triste. Estamos na cidade onde Roberto Carlos nasceu e não nos lembramos disso, os empreendedores não se despertam para isso e os moradores não entendem isso. A cidade deveria respirar Roberto Carlos, contar sua história, conhecer os lugares por onde ele passou.

Berço cultural e celeiro de artistas

A rua João de Deus Madureira, onde está localizada a casa onde o cantor viveu na infância, deveria ser um local cultural, com bares culturais e programação cultural e musical, para que os moradores e turistas pudessem sentir orgulho de morarem na mesma cidade em que Roberto Carlos morou na infância.

No entanto, no local me deparei com uma rua silenciosa, sem qualquer movimento de turistas ou moradores, somente usuários de drogas aproveitando o silêncio e a falta de movimentação. Entrei e saí rapidamente e fiquei pensando: quantas pessoas de outras cidades e estados devem vir aqui esperando encontrar alguma movimentação artística e vai embora com a mesma sensação que eu tive?

Citei os lugares que passei durante a série, mas temos diversos outros pontos: como o Itabira, o Mirante do Formoso, que tem atraídos um grande público no fim da tarde para acompanhar o pôr do sol, a Pedra do Índio, a Gruta, sem contar o turismo religioso, também muito presente na cidade.

Fico me perguntando: quando Cachoeiro vai começar a investir no turismo? A cidade é rica em belezas naturais, cultura, em personagens e personalidades reconhecidas nacionalmente e internacionalmente. A cidade precisa entender que fazer turismo não é difícil e que receber bem os turistas é fundamental para que ele recomende a cidade e volte com mais pessoas.

Para que aconteça esse movimento, a iniciativa deve partir da gestão municipal, que precisa incentivar, criar programas e projetos, mostrar o que Cachoeiro tem de melhor e fazer os moradores compreenderam e entenderem tudo que a cidade oferece. Temos a Secretaria de Estado de Turismo com um cachoeirense à frente da pasta, o ex-prefeito Victor Coelho, que pode ajudar a colocar o município no centro dessa rota turística. Não podemos mais ignorar o potencial da cidade!

Cachoeiro é um berço cultural do Espírito Santo e um celeiro de grandes artistas no Brasil, e isso é mais que suficiente para atrair turistas e fazer a Capital Secreta do Mundo ser o destino dos turistas!

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM