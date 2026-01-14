Turismo no ES bate recordes. Desenvolvimento e engenharia precisam acompanhar

Por Filipe Machado

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O Espírito Santo vive um momento singular. Dados recentes apontam que o volume de turistas no estado atingiu o maior patamar dos últimos dez anos, com crescimento de 3,6%, o segundo maior do país. Vila Velha e Vitória despontam entre os destinos mais buscados, e quem circulou pelo litoral neste último fim de semana pôde constatar praias lotadas, rede hoteleira em alta ocupação e fluxo intenso de visitantes em regiões como Guarapari, Piúma, Iriri e Conceição da Barra.

O estado foi descoberto pelo Brasil. Esse movimento é positivo, aquece a economia, gera emprego e fortalece o comércio local. Mas ele também traz uma responsabilidade inevitável. O desenvolvimento precisa acompanhar esse crescimento turístico de forma estruturada e planejada. E isso passa, necessariamente, pela engenharia.

O aumento sazonal da população pressiona sistemas urbanos que muitas vezes já operam próximos ao limite. Trânsito congestionado, ausência de bolsões de estacionamento, deficiência na sinalização turística, calçadas inadequadas, falta de acessibilidade, sobrecarga de drenagem e esgotamento sanitário são desafios percebidos nas principais cidades litorâneas durante a alta temporada.

O turismo atual exige mais do que hospedagem. Exige infraestrutura de recepção, mobilidade eficiente, espaços públicos organizados, acesso seguro às praias, saneamento adequado, iluminação, pavimentação, manutenção urbana e serviços bem estruturados. Quando esses elementos não acompanham o crescimento da demanda, o destino perde qualidade e competitividade.

É nesse cenário que a engenharia assume papel estratégico. Planejamento urbano, projetos viários, requalificação de orlas, drenagem, contenção de encostas, acessibilidade, saneamento, iluminação pública e manutenção da infraestrutura são soluções que permitem transformar o crescimento turístico em desenvolvimento sustentável.

O Espírito Santo vive uma grande oportunidade. Consolidar-se como destino nacional exige cidades preparadas para receber bem, circular com segurança e oferecer experiência positiva ao visitante. E para isso, desenvolvimento e engenharia precisam caminhar juntos.

O estado foi descoberto.

Agora é hora de estruturar o futuro.

*** Filipe Machado é reconhecido pela experiência em perícias, auditorias, projetos e consultorias de engenharia. Formado em Engenharia Civil e Ambiental, acumula mais de 14 anos de atuação no mercado, tendo trabalhado em obras, avaliações técnicas, diagnósticos prediais, gestão de manutenção e suporte a condomínios e empresas. É também autor de três livros sobre carreira, mercado de trabalho e desenvolvimento profissional para engenheiros e estudantes da área tecnológica. Atualmente ocupa o cargo de Diretor-Geral da Mútua-ES, braço assistencial do Sistema Confea/Crea.