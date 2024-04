Viana Beer promove encontro entre cerveja artesanal e música ao vivo

Por Leandro Fidelis

Prepare-se para uma experiência única de sabores e música no festival Viana Beer, nos próximos dias 12 e 13 de abril, no estacionamento do ExtraCenter, na entrada do bairro Marcílio de Noronha, em Viana, na Grande Vitória. Organizado pela Associação de Cervejarias Artesanais Vianenses (Avicerva), com apoio da Prefeitura de Viana, o evento contará com a participação das cervejas Else Beer, Indomável, El Bigodon, Piabier e Peixe Verde. A entrada é gratuita!

Mas o Viana Beer vai além da cerveja. Com um line-up de atrações musicais, o evento oferecerá entretenimento para todos os gostos. No dia 12 de abril (sexta-feira), a animação fica por conta de Gustavo Venturini, às 20h, seguido pelo Samba Crioulo, às 22h. Já no dia 13 de abril (sábado), a festa continua com a energia contagiante de Beat Locks, às 20h, e o reggae da Rastaclone, às 22h.

Além das cervejas artesanais e da música ao vivo, o Viana Beer contará com uma seleção de comida de qualidade disponível nos food trucks participantes, com apoio e colaboração da Oxgaz e da Associação de Empreendedores de Viana. O evento acontecerá das 16h até meia-noite.

Serviço

Viana Beer

Quando: 12 e 13 de abril (sexta e sábado)

Onde: Estacionamento do ExtraCenter (Viana)- entrada do bairro Marcílio de Noronha

Horário: 16h à 0h

Cervejarias participantes: Else Beer, El Bigodon, Piabier, Peixe Verde e Indomável

Programação

Dia 12 de abril (sexta-feira)

Gustavo Venturini- 20h

Samba Crioulo- 22h

Dia 13 de abril (sábado)

Beat Locks- 20h

Rastaclone- 22h

*Entrada gratuita

