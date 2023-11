Vitrine: Abertura do Natal Iluminado de Marataízes encanta população 🎄🎅

A prefeitura de Marataízes inaugurou, na noite desta sexta-feira (24), a decoração do seu Natal Iluminado, na Praia Central. O espírito natalino foi celebrado com uma grande festa que reuniu famílias inteiras para acompanhar a chegada do Papai Noel e a árvore de Natal gigante. Teve ainda música ao vivo e distribuição de pipoca e algodão doce para a criançada. A decoração ficou linda e encantou a população. Quem quiser, pode visitar a decoração todos os dias, a partir das 18h. 🌟

———————-*—————————

Está aberta a temporada de confraternizações, e a equipe do Portal AQUINOTICIAS.COM se reuniu no último domingo (19), no belíssimo Cerimonial Casa da Prata, em Guaçuí, para celebrar as conquistas e os bons resultados de 2023. Um dia especial, marcado pela alegria e companheirismo. E que venha 2024!

———————-*—————————

Foto: Helena Valadão

A Associação Comercial, Industrial e de Serviços (Acisci), em parceria com a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, lançou na última quinta-feira (23), a 14ª edição do “Natal Feliz é Aqui”. A campanha tem o intuito de valorizar o comércio do município com as vendas de fim de ano. A expectativa é de que, neste ano, mais de 700 mil cupons sejam distribuídos aos lojistas. Entre os prêmios estão celulares, estofados, instrumentos musicais, TV’s, motos e um carro. O sorteio será realizado no dia 26 de dezembro, às 18h, na Praça de Fátima, na avenida Beira Rio. Para participar do sorteio, os consumidores devem gastar 80,00 nos estabelecimentos comerciais participantes, preencher os cupons e depositar nas urnas espalhadas pelo comércio.

———————-*—————————

Foto: Cloves Louzada

Carol Del Piero, Ruth Rebello, Carminha Ribeiro e Juliana Lourenção em premiação decor que aconteceu recentemente. O programa Mais Estilo Mais Vantagem, realizado por empresas da construção civil e decoração, promove anualmente o evento. A Canto Encanto, loja de móveis comandada pela empresária e curadora de móveis na decoração, Ruth Rebello, é parceira do programa de relacionamento e premiou profissionais da decoração com uma viagem para Marrocos e Porto de Galinhas.

———————-*—————————

O Subsecretário de Estado de Contratualização em Saúde, Alexandre Aquino de Freitas Cunha, esteve na última sexta-feira (17), em visita ao Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim. Em sua visita o subsecretário ficou muito feliz com o que viu em nossas unidades. Acompanhado pelo superintendente Wagner Medeiros, o diretor clínico Dr. Rodrigo Vallory e equipe Heci.

———————-*—————————

Equipe da Secretaria de Cultura e Turismo de Cachoeiro prestigiando o lançamento da campanha “Natal Feliz é Aqui”. Da esquerda para direita: Marciel, Ivanélia Fabiano, o prefeito Victor Coelho, Cleide e Lucilene.

———————-*—————————

A empresária, maquiadora e cabeleireira Elúsia Câmara curtindo merecido descanso em Porto da Barra, Búzios.

———————-*—————————

Foto: Divulgação

A chef Gisa Holtz na Convenção Nacional de Chefs de Cozinha Italiana – FIC. Trata-se do maior evento de chefs italianos da América Latina

———————-*—————————

O Hospital Evangélico de Cachoeiro recebeu na última quinta-feira (23), o Prêmio Luiz Nivaldo da Silva, pela categoria ‘Dignidade Humana’. Quem também conquistou reconhecimento, foi o Hospital Evangélico Litoral Sul com o Certificado Honra ao Mérito, na mesma categoria.

———————-*—————————

O Natal está chegando e o estúdio do talentoso Jonathan Lessa, no Shopping Sul, está a todo vapor com os ensaios exclusivos para essa data tão especial. Se você quer eternizar essa data ao lado de sua família, a dica é registrar esse momento com fotos lindas! Mais informações pelo Instagram @jonathanlessa.fotografo ou @jonathanlessa.estudio

———————-*—————————

Foto: Ronaldo Cobra

Hugo Frauches e Frederico Comério, sócios que estão à frente da Intelliway, empresa especializada em segurança da informação, governança, risco e conformidade, e inteligência artificial, reuniram parceiros e colaboradores para um evento de confraternização, no último dia 23, em Vitória. Na ocasião, junto com outros sócios, Carlos Eduardo Brandão, Gustavo Monti Rocha e Evando Fonseca, comemoraram o reconhecimento internacional pela principal revista de tecnologia do mundo, a CIOReview, como uma das 20 empresas mais promissoras de tecnologia da América Lantina.

———————-*—————————

O presidente do conselho do Heci, Elizeu Crisóstomo; o radio-oncologista, Dr. Bruno Resende e esposa Rafaela Donadeli também participaram do Prêmio Luiz Nivaldo da Silva na última quinta (23).

———————-*—————————

O último sábado do mês será de muita música boa para os amantes de pagode na Grande Vitória. O cantor Chrigor, ex-integrante do Exaltasamba, se apresenta neste sábado (25), a partir das 19 horas, na praça de alimentação do Shopping Moxuara, em Cariacica. O show gratuito faz parte das ações da Black Friday. E para tornar a experiência ainda mais especial, no sábado (25), às 19h, o show ao vivo com Chrigor, um dos principais nomes do pagode romântico da década de 90. Na ocasião, ele vai envolver o público com seus maiores sucessos, entre eles, “Me apaixonei pela pessoa errada”, “Meu jeito de amar” e “Telegrama”.

———————-*—————————

✍🏻 Anota aí:

🔹 Iriri vai ganhar um novo point na Praia da Areia Preta já com programação fechada para o réveillon: é o Mauka Ocean Club. A virada, all inclusive, acontecerá com warm-up do Dj Jotta F., Banda Trilha, Dj Phill, Barbieri e Live Sax ao nascer do sol. No cardápio, ilhas toscana, árabe, mediterrânea, japonesa e fast food.

🔹 Em dezembro os capixabas conhecerão a Família Real do Carnaval de Vitória 2024. O resultado da rainha, rainha trans, princesa e Rei Momo será anunciado no segundo dia do mês – aliás, não haveria data melhor: o Dia do Samba. O local ainda será anunciado pela Liesge. É a família real quem recebe, do prefeito de Vitória, a chave da cidade para declarar aberta oficialmente a festa. Depois de ser escolhida, a “Família Real” do Carnaval Capixaba, deverá exercer algumas atividades, entre elas a participação nos ensaios das Escolas de Samba indicados pela Liga; nos Ensaios Técnicos e na abertura do Carnaval.

🔹 O café Cordilheiras do Caparaó, produzido por Deneval Miranda Vieira Júnior, de Iúna, foi o campeão, na categoria arábica, do concurso Coffee of the Year, que reúne e elege os melhores cafés do ano. O Cordilheiras do Caparaó é parceiro da rede de cafeterias Terrafé, que hoje comercializa o café no Microlote Iúna Caparaó. O segundo lugar ficou com o café Forquilha do Rio, também parceiro da Terrafé, produzido por José Alexandre Lacerda, em Espera Feliz, no Caparaó mineiro. O ES dominou também a categoria canéfora (cujo conilon é uma espécie), com o café do Sítio 3 Marias, produzido por Wagner Gomes Lopes, em Alto Rio Novo.

🔹 Para comemorar o mais brasileiro dos ritmos, o Dia Nacional do Samba, terá uma comemoração especial. No dia 02 de dezembro, uma grande festa será feita na casa do sambista capixaba, o Sambão do Povo, em Vitória, com o Festival LIESGE. Com entrada gratuita, o evento terá a presença das baterias das escolas Jucutuquara, Novo Império, Chegou O que Faltava, Piedade e Pega no Samba. A data também guarda grandes emoções, pois será anunciada a Família Real do Carnaval de Vitória 2024. Já no domingo, no dia 03, acontece o Festival Raízes do Samba, também no Sambão do Povo. Com shows de Jorge Aragão e Leci Brandão, outros grupos de samba vão animar a festa, que contará também com as apresentações das escolas Unidos da Piedade e Pega no Samba. Para garantir a presença no evento, é preciso adquirir os ingressos pelo site Brasil Ticket.

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM