VITRINE: Zico vem aí! Maior ídolo do Flamengo fará palestra em Cachoeiro

Maior ídolo do Flamengo e um dos maiores jogadores de todos os tempos do futebol brasileiro, Arthur Antunes Coimbra, o Zico, estará em Cachoeiro de Itapemirim no próximo dia 10 de junho. O Galinho de Quintino fará uma palestra no Jaraguá Tênis Clube, a primeira do ex-jogador em Cachoeiro. No evento, ele abordará sua rica experiência como jogador, técnico e gestor esportivo. Os ingressos estão sendo vendidos pelo site da Blueticket. O evento é uma realização da FAP Eventos Esportivos.

Foto: Jonathan Lessa

Dia das Mães

O Dia das Mães está chegando e o estúdio do talentoso Jonathan Lessa está a todo vapor com os ensaios exclusivos para essa data tão especial. Se você quer presentear sua mãe com algo inesquecível, a dica é registrar esse momento com fotos lindas ao lado dela! Mais informações pelo Instagram @jonathanlessa.fotografo.

O Presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica regional ES (SBCP-ES), José Armando Faria Jr., recebeu cerca de sessenta cirurgiões plásticos para a 1ª Reunião Científica da Sociedade, no último sábado, dia 13. Os palestrantes foram o cirurgião Adel Bark Jr. que apresentou uma aula da técnica de mastopexia multiplanos em L e B2Abs, e para colaboradoras de consultórios e clínicas, Dra. Mariana Bark, que falou sobre acolhimento e abordagem de pacientes: O caminho para conversão, transformando o Não em Sim. Na foto, os cirurgiões Ricardo Abelha, Adel Bark , José Armando Faria Jr e José Inácio Neto (Damon Almeida)

Toda mulher faz a diferença! Nesta quarta-feira (24), o Hospital Evangélico de Cachoeiro esteve presente no evento Todas Elas , apoiando o Projeto realizado pela TV Gazeta em Cachoeiro, o (Todas Elas). O Heci foi representado pelo superintendente Wagner Medeiros, pela oncologista Dra. Sabina Aleixo, pela coordenadora de comunicações Denise Vieira e pelo presidente do conselho Elizeu Crisóstomo, ao lado do Bruno Passoni, diretor da Rede Gazeta Sul. O evento abordou temas importantes como o empreendedorismo, comunicação e voz da mulher.

Foto: Wallace Hull

A jornalista e editora da Conexão Safra, Kátia Quedevez, recebeu nesta quinta-feira (25) a medalha Mérito Agro Exposul Rural. A homenagem foi realizada durante o Encontro de Empresários, em Cachoeiro de Itapemirim, um reconhecimento mais que merecido pelo seu trabalho na comunicação do agro capixaba. No registro, Kátia está ao lado do presidente da Cacal, Domingos Piassi e do prefeito Victor Coelho.

Registro de Elisangela Teixeira, da Lime Stone, participando da edição 2024 da Coverings. O evento aconteceu esta semana no Georgia World Congress Center, em Atlanta, Estados Unidos.

Foto: Diego Alves

Raul Guizelini, Carla Bortolozzo, Enio Bergoli, Alessandro Eller, Hugo Tofoli e Junior Jodima no evento de lançamento da edição 2024 da Semana Nacional do Café, o Coffees.

A Universidade Vila Velha sediou a 5ª Conferência Regional de Ciência, Tecnologia e Inovação dos estados do sudeste. O encontro reuniu autoridades estaduais e nacionais como Ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, representantes de instituições de ensino superior público e privado, sociedade civil, setor empresarial e comunidade acadêmica. Com o tema “Para um Brasil justo, sustentável e desenvolvido”, o evento debateu o futuro do Brasil para os próximos 10 anos para impulsionar o desenvolvimento científico, tecnológico e inovador no Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.​ Na foto: Pablo Lira, Diretor-Geral do Instituto Jones dos Santos Neves; Alessandro Coutinho, pró-reitor de pesquisa e extensão da UVV; Luciana Santos, Ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação; José Luiz Dantas, presidente da UVV; Denise Endringer, reitora da UVV e Bruno Lamas, secretário da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional.

Saúde e bem-estar! O Hospital Evangélico de Cachoeiro lançou com sucesso o Projeto Bem-Estar Heci no último sábado (13), proporcionando aos colaboradores avaliações nutricionais, cardiológicas e com fisioterapeuta. Mas não parou por aí! Houve momentos de descontração com dinâmicas interativas, sorteios de brindes e um bate-papo leve e descontraído entre a equipe de profissionais e os colaboradores participantes. Uma jornada de cuidado e felicidade para todos os envolvidos. Parabéns pela iniciativa em promover o bem-estar da sua equipe!

Muito bem acompanhada de Bruno Cristo, Luciana Fernandes e Cleide Prado no Almoço de Empresários. O evento é promovido pelos publicitários Marcos Jacob e Juarez Maquetti no Jaraguá.

Unimed Sul 35 anos

Nos 35 anos da Unimed Sul Capixaba, completados neste ano, os 33 médicos fundadores da cooperativa foram homenageados, em reconhecimento à visão pioneira que transformou a saúde na Região Sul do Estado. Em um evento que contou com 13 desses médicos presentes, além da atual diretoria executiva, foi destacada a ambição, qualidade e ascensão do complexo hospitalar de Cachoeiro. Os nomes de todos os fundadores agora estão em destaque em uma placa que fica exposta no hall do auditório da Unimed Sul Capixaba, simbolizando o legado de excelência e o cuidado.

A bonita Maria Clara Dardengo Fioreze completou seus 15 anos nesta sexta-feira (26). Desejamos muitas felicidades e sucesso!

Foto: Erika Medeiros

Quem também comemorou nova idade nesta semana foi a empresária Daniellen Gava, da Locomotiva Marketing. Esbanjando beleza e vitalidade, ela completou 50 anos nesta quinta-feira (25). Parabéns!

O Boulevard Shopping Vila Velha recebe mais uma edição do Torresmofest, considerado o maior festival gastronômico do Brasil. O evento traz o melhor do torresmo em um ambiente vibrante repleto de música ao vivo e gastronomia brasileira, e vai agitar Vila Velha e toda região de 02 a 05 de maio, das 12h às 22 horas, com entrada gratuita. Durante quatro dias, os visitantes terão a oportunidade de desfrutar do festival, uma verdadeira explosão de sabores e entretenimento. O evento oferece uma ampla variedade de preparos da iguaria, incluindo o torresmo de rolo, torresmo pururuca e o tradicional torresmo de boteco.

Foto: Divulgação

Sustentabilidade Brasil com inscrições gratuitas abertas

O Espírito Santo vai antecipar os debates da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP-30, que será realizada no ano que vem, em Belém (PA). De 24 a 28 do próximo mês de junho, o “Sustentabilidade Brasil” vai movimentar o Pavilhão de Carapina. O evento é uma conferência ambiental de projeção nacional que vai conectar pessoas, negócios, poder público, academia e organizações sociais. As inscrições gratuitas vão de participação no evento a lançamento de livro.

O primeiro nome confirmado para o evento é Patrícia Ellen, criadora do maior ecossistema para descarbonizar a economia no Brasil. Ela vai participar do eixo temático 2, que abordará “Finanças, comércio, igualdade de gênero e responsabilização”.

✍🏻 Anota aí:

🔹 Agro é pop: A primeira edição do “AgroConnect: Encontro de Startups do Agronegócio Capixaba” promete movimentar o mercado do agro na capital capixaba. O encontro, que será no próximo dia 2, às 17h, na Fucape, reunirá startups do segmento para discutir inovação, tendências e oportunidades. As selecionadas para participar do encontro são: AgricOnline, AZRD Agro, Cafeeiro, Certificafé, ECO55, FFIZ Gestão, MV Gestão Integrada, Smartirriga, SymbioTech e Agro Atlas Brasil. O AgroConnect terá como mediador o Líder do Comitê de Conteúdo Qualificado em Empreendedorismo e Gestão do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (Ibef-ES), Alessandro Coutinho Ramos.

🔹 Em junho, renomados artistas nacionais e internacionais chegam para a 11ª edição do Festival Internacional de Jazz e Bossa Nova de Santa Teresa, o Santa Jazz. E para esta edição de um dos maiores festivais de jazz e bossa do Brasil, presenças de grandes artistas já estão confirmadas. O line-up conta com Oswaldo Montenegro, Richard Bonna, James Carter, Rosa Marya Colin, Hermeto Pascoal, Lachy Doley, Paula Santoro, Saulo Simonassi, Victor Biglione, Alexandre Borges Quinteto, a Camerata do Sesi, Cinzia Tedesco, Filó Machado, Fames Jazz Band, Romero Lubambo, Chico Pinheiro e Tary Donath. O festival acontecerá nos dias 07, 08 e 09 de junho, no Pavilhão de Exposições da cidade.

🔹 O Hospital Unimed Sul Capixaba é o único hospital do estado certificado pela HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society), destacando-se por sua liderança na adoção de tecnologias de informação em saúde. Localizado em Cachoeiro de Itapemirim, o hospital está no nível 6 da certificação, evidenciando seu compromisso com a excelência no atendimento e cuidado humanizado. Com foco no futuro, a cooperativa almeja alcançar o estágio 7 da certificação internacional ainda neste ano.

🔹 Referência mundial no campo da aplicação de tecnologia da informação na saúde, a certificação HIMSS reconhece as instituições que adotam práticas avançadas de gestão de dados e sistemas de informação. Com essa distinção, o Hospital da Unimed Sul Capixaba reforça sua posição como líder na utilização de prontuários eletrônicos e ferramentas de BI para proporcionar uma assistência mais eficiente e segura aos clientes.

